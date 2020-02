“IL CORONAVIRUS DURERÀ FINO A PRIMAVERA AVANZATA”, LA PREVISIONE DELLA VIROLOGA CAPUA SULL’EMERGENZA SANITARIA – LA DIRETTRICE DELL'ONE HEALTH CENTER DELLA FLORIDA: “AVEVA SPECIFICATO CHE I CASI SONO IN AUMENTO PERCHÉ SI CERCANO E DI CHIAMARE IL CORONAVIRUS "SINDROME SIMIL-INFLUENZARE PER TRANQUILLIZZARE”

Da www.ilmessaggero.it

ilaria capua

Secondo la virologa Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, l'epidemia di coronavirus in Italia durerà «almeno fino a primavera avanzata». E' una previsione sulla durata di questa emergenza sanitaria. La Capua aveva specificato che i casi sono in aumento perché si cercano e di chiamare il coronavirus «sindrome simil-influenzare per tranquillizzare».

