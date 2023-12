“CORRETE, STA PICCHIANDO UN CANE” – UN EGIZIANO DI 19 ANNI PRENDE A CALCI L’ANIMALE DOMESTICO DELLA FIDANZATA, PER STRADA, E VIENE FERMATO DA DECINE DI PERSONE INDIGNATE – IL RAGAZZO È STATO POI IDENTIFICATO DALLA POLIZIA, CHE L’HA DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI SUGLI ANIMALI…

cane preso a calci 3

“Correte, sta picchiando un cane". A fermarlo sono servite una decine di persone. Così un 19enne egiziano è stato bloccato sulla via Tuscolana, […] stava prendendo a calci il cane della fidanzata che non lo ascoltava.

La giovane aveva affidato il quattro zampe al suo compagno per portarlo a fare i bisogni. Era la prima volta che glielo lasciava. Il 19enne […] ha pensato bene di aggredire l'animale che non reagiva ai suoi ordini. A un certo punto […] ha sferrato una serie di calci sulla pancia del cane. Le tante persone che alle 18.30 passeggiavano vicino la fermata metro di Lucio Sestio, sono intervenute per fermarlo.

A riportare la calma è stata la polizia che ha fermato il ragazzo per portarlo in commissariato. Il giovane è stato poi denunciato per maltrattamenti sugli animali. […]

cane preso a calci 1 cane preso a calci 2