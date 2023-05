“È IN CORSO UNA MISSIONE PER LA PACE IN UCRAINA” - IL VATICANO CI RIPROVA E PAPA FRANCESCO RIVELA LE MOSSE PER TENTARE DI METTERE FINE AL CONFLITTO: “SONO DISPOSTO A FARE TUTTO QUELLO CHE SI DEVE FARE. ADESSO È IN CORSO UNA MISSIONE CHE ANCORA NON È PUBBLICA: QUANDO LO SARÀ, NE PARLERÒ. RIPORTARE IN PATRIA I BAMBINI PORTATI FORZOSAMENTE IN RUSSIA? ABBIAMO GIÀ FATTO DA INTERMEDIARI. IN ALCUNE DELLE SITUAZIONE DI SCAMBIO DI PRIGIONIERI TRAMITE L’AMBASCIATA” - E SUL MALORE RIVELA CHE…

«Disposto a fare tutto quello che si deve fare per la pace in Ucraina», pronto ad aiutare il presidente Volodomyr Zelensky per riportare nel Paese i bambini rapiti in Russia, forte dell’asse con il metropolita Hilarion che ha incontrato nel corso del viaggio a Budapest. Sul volo di ritorno dall’Ungheria, dove è stato tre giorni, papa Francesco rivela che è in corso una «missione» vaticana, torna sul malore che lo ha colto a fine marzo, annuncia che intende andare in Portogallo ad agosto ma, precisa, «ancora non è stato cancellato».

Orban e Hilarion, che lei ha incontrato, possono diventare canali di apertura verso Mosca per accelerare il processo di pace in Ucraina e rendere possibile un incontro con Putin?

«Hilarion è una persona che io rispetto tanto. […] Con Kirill c’è in sospeso l’incontro che dovevamo avere a Gerusalemme a luglio o giugno dell’anno scorso, e per la guerra è stato sospeso: ma si dovrà fare

E poi con i russi ho un rapporto buono con l’ambasciatore uscente presso la Santa Sede, è un grande uomo, molto equilibrato. Io sono disposto a fare tutto quello che si deve fare. Adesso è in corso una missione che ancora non è pubblica: quando sarà pubblica ne parlerò».

Il presidente ucraino le ha chiesto aiuto per riportare in patria i bambini portati forzosamente in Russia, pensa che potrà aiutarlo?

«Penso di sì perché la Santa Sede ha fatto da intermediario in alcune delle situazione di scambio di prigionieri tramite l’ambasciata: quella è andata bene, penso che può andare bene anche questo. […]».

Il suo prossimo viaggio previsto è a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù: se la sente di incontrare migliaia di giovani? Come si sente di salute perché siamo stati colti di sorpresa quando è andato in ospedale: c’è chi dice che lei è svenuto…

«Quello che io ho avuto è stato un malore forte alla fine dell’udienza di mercoledì: non me la sono sentita di fare pranzo, mi sono coricato un po’, non ho perso il senso ma c’era alta febbre, e alle tre del pomeriggio il medico subito mi ha portato in ospedale. È una polmonite forte nella parte bassa del polmone, grazie a Dio lo posso raccontare, l’organismo ha risposto bene al trattamento. Quanto a Lisbona, il giorno prima della partenza ho parlato col medico che è venuto a vedere un po’ le cose: io ci andrò, spero di farcela. Voi vedete che non è lo stesso di due anni fa, col bastone adesso va meglio, ma per il momento non è cancellato il viaggio. […]»

Lei ha restituito alcuni marmi del Partenone alla Grecia: è disponibile ad altri gesti di restituzione, ad esempio a dare agli indigeni canadesi alcuni artefatti conservati ai Musei vaticani?

«Ma questo è il settimo comandamento, se hai rubato devi restituire! […]»

