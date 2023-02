“DI COSA AVETE PAURA? SONO SOLO PARRUCCHE E TRUCCO” – A LONDRA ANCORA SI SCAZZA PER LE DRAG QUEEN: MEGA SCONTRO TRA IL GRUPPO DI ESTREMA DESTRA "PATRIOTIC ALTERNATIVE" E ALCUNI MANIFESTANTI CHE SOSTENEVANO UN EVENTO PER BAMBINI DELLA DRAG QUEEN AIDA H DEE ALLA GALLERIA D'ARTE TATE BRITAIN – IL GRUPPO HA PROVATO A BLOCCARE L’EVENTO AL GRIDO DI “LASCIATE IN PACE I NOSTRI BAMBINI” E SI E' SCONTRATO CON LA POLIZIA E I SOSTENITORI - VIDEO

DAGONEWS

aida h dee 1

Una persona è stata arrestata dopo che un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione a un evento di lettura per bambini organizzato da drag queen a Londra.

Due gruppi si sono affrontati fuori dalla galleria d'arte Tate Britain mentre la drag queen Aida H Dee leggeva una storia per bambini all'interno. Il gruppo di estrema destra Patriotic Alternative ha organizzato la protesta contro le drag e ha sventolato bandiere con la scritta "No drag for kids!" e "Lasciate in pace i nostri figli!"

Il gruppo si è scontrato con alcuni manifestanti pro-drag guidati da Stand Up To Racism, che hanno barricato la galleria londinese per sostenere l'evento. “Di cosa avete paura? Sono solo parrucche e trucco” dicevano i manifestanti.

scontro manifestanti anti e pro drag queen 3

Decine di agenti di polizia hanno separato i gruppi. Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver fatto un commento razzista nei confronti di un agente di polizia fuori dalla galleria.

La drag queen e autrice per bambini ha condotto tre sessioni di narrazione di successo nonostante le proteste che ribollivano all'esterno.

scontro manifestanti anti e pro drag queen 2 aida h dee 2 scontro manifestanti anti e pro drag queen 1 scontro manifestanti anti e pro drag queen 4 aida h dee 3