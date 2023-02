“COSPITO È GRAVEMENTE DENUTRITO” – UN MEDICO HA VISITATO L’ANARCHICO AL 41 BIS CHE, DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE HA CONFERMATO IL REGIME DI CARCERE DURO, HA SMESSO DI ASSUMERE GLI INTEGRATORI: “PRENDE SOLO ACQUA, ZUCCHERO E SALE. POTREBBE AGGRAVARSI DI GIORNO IN GIORNO. PERSISTE UN QUADRO DI GRAVE DENUTRIZIONE CON UNA ATROFIA MUSCOLARE DIFFUSA E…”

Estratto dell'articolo di Viola Giannoli per www.repubblica.it

ALFREDO COSPITO

"Parametri vitali tengono ma siamo in presenza di una grave denutrizione. In questo momento assume solo acqua, zucchero e sale e da ieri ha sospeso integratori". All'indomani della sentenza della Cassazione che gli ha confermato il regime di 41bis, Alfredo Cospito è stato visitato dal medico di parte all'ospedale San Paolo, dove l'anarchico è ricoverato. La situazione appare stazionaria, "sovrapponibile a quella della scorsa settimana", dice il medico Andrea Crosignani, "ma potrebbe aggravarsi di giorno in giorno alla luce della sospensione degli integratori perché partiamo da un fisico pesantemente defedato con una riserva funzionale fortemente ridotta".

sitin degli anarchici per alfredo cospito davanti alla Cassazione

L'anarchico - condannato a 22 anni per terrorismo e al 128esimo giorno di sciopero della fame contro il 41 bis - "si è alzato dal letto, ha camminato autonomamente fino ad avere un colloquio seduto in cella. Mi ha comunicato di aver sospeso da venerdì sera gli integratori", subito dopo la sentenza della Cassazione a lui sfavorevole, "cosa che poi mi è stata confermata dal medico che era di guardia oggi. I parametri vitali sostanzialmente tengono - ha detto - persiste un quadro di grave denutrizione con una atrofia muscolare diffusa".

sitin degli anarchici per alfredo cospito davanti alla cassazione 6

All'Adnkronos, il legale di Cospito, Flavio Rossi Albertini, ha detto: "Valutiamo quali ulteriori iniziative intraprendere. Non vedrò Alfredo prima di martedì prossimo e con lui concorderò e valuterò qualsiasi ulteriore e possibile iniziativa".

anarchici in sostegno di cospito a roma 5

"Se dovesse proseguire con la linea di condotta assunta dal 20 ottobre, Alfredo giungerebbe a morte - chiude l'avvocato - Per quanto ciò mi sconvolga dal punto di vista umano, politico, della coscienza civile, non credo ci siano grandissime soluzioni a meno che non si ritrovi il lume della ragione e si arrivi a una soluzione".

striscione degli anarchici per cospito all altare della patria 2 alfredo cospito sitin degli anarchici per alfredo cospito davanti alla cassazione 1