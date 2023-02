“COSPITO LO SCIOPERO DELLA FAME LO FECE GIÀ E OTTENNE LA GRAZIA. ANNI DOPO, USCITO DI GALERA, ANDÒ A GAMBIZZARE IL DIRIGENTE DELL'ANSALDO” – PARLA GIOVANBATTISTA FAZZOLARI, L’UOMO CHE DI FATTO HA IN MANO LE CHIAVI DEL GOVERNO: “’NON SI MUOVE FOGLIA CHE IO NON VOGLIA? ALCUNE RICOSTRUZIONI, SU PRESUNTE DIVISIONI NELLO STAFF, MI FANNO SORRIDERE. QUANDO È USCITA UNA DI QUESTE, SU ME E CAPUTI, IL CAPO UFFICIO STAMPA FABRIZIO ALFANO È ENTRATO NELLA MIA STANZA E CI HA TROVATO NEL SALOTTINO A RIDERE E SCHERZARE. ABBIAMO ANCHE UNA CHAT. SI CHIAMA…”

fazzolari meloni

Estratto dell’articolo di Ernesto Menicucci per “il Messaggero”

[…] Giovanbattista Fazzolari, senatore Fdi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, uno degli uomini più vicini (e si dice anche più ascoltati...) a Giorgia Meloni, non usa mezze misure.

[…] «Diciamo che ci preoccupa il clima che si sta surriscaldando e il fatto che non ci sia una totale, fermissima condanna da parte di tutte le forze politiche».

Fuori i nomi, allora

«Bé, abbiamo dovuto aspettare le 17 di questo pomeriggio (ieri, ndr), per leggere un anonimo comunicato del Pd, firmato Pd Camera, di solidarietà alle minacce ricevute dal ministro Crosetto e dal premier Meloni. Comunicato che riesce nell'impresa di non dire da chi sono venute le minacce e di non usare mai le parole Cospito, anarchici, terroristi.

DEBORA SERRACCHIANI E ANDREA ORLANDO VISITANO COSPITO - MEME BY OSHO

Un capolavoro».

Il vostro invito qual è?

«Quello, rivolto a tutti, di mettere da parte la volontà di politicizzare questa vicenda per attaccare il governo […]». […] «Mi dice quanti comunicati ha letto in cui esponenti Pd fanno una chiara e fermissima presa di posizione in questo senso? Registro che un'autorevole esponente delle primarie dem, Elly Schlein, a domanda precisa ha risposto no comment, Perché sarebbe imbarazzante schierarsi con lo Stato?».

[…] La visita in carcere a Cospito e ai boss mafiosi da parte di alcuni esponenti Pd?

«In sé non è un errore che i deputati vadano a trovare dei detenuti in carcere. Ma qui, almeno a leggere le ricostruzioni de Il Fatto emergono contorni inquietanti. I deputati pd hanno incontrato dei boss mafiosi su indicazione di Cospito. Non era certo una visita come quelle che fanno i Radicali, che vanno a trovare qualsiasi tipo di detenuto. Quando invece si sceglie da chi andare, si rischia di dare un altro messaggio, di vicinanza».

roberto adinolfi dopo le dimissioni dall ospedale

«[…] Cospito non solo ha legami, ma lo rivendica anche. Venne assegnato al carcere duro, e non da questo governo, perché in un'intervista incitava alla lotta armata. Allentare il 41 bis a Cospito significa consentirgli di continuare a incitare alla violenza».

Continua anche lo sciopero della fame...

«Mi dispiace. Le racconto una cosa però. Cospito lo sciopero della fame lo fece già quando finì in carcere nel 91 e grazie a quello ottenne la grazia. E come è finita? Che anni dopo, uscito di galera, andò a gambizzare il dirigente dell'Ansaldo... […]»

[…] Ultima, una curiosità. È vero che a Palazzo Chigi non si muove foglia senza che lei non voglia?

giorgia meloni e giovanbattista fazzolari

«Alcune ricostruzioni, su presunte divisioni nello staff, mi fanno sorridere. Quando è uscita una di queste, su me e Caputi, il capo ufficio stampa Fabrizio Alfano è entrato nella mia stanza e ci ha trovato nel salottino a ridere e scherzare, manco a farlo apposta».

Magari avete anche una chat...

«Io, Caputi, Deodato e Mantovano. Si chiama PdcMeloni, ci scambiamo cose serie ma anche un po' di cazzeggio...».

ALFREDO COSPITO NEL 2013 (A SINISTRA) E NEL 2022 (A DESTRA) GIOVANBATTISTA FAZZOLARI roberto adinolfi alfredo cospito SCRITTE ANARCHICHE IN FAVORE DI ALFREDO COSPITO AUTO DI TIM INCENDIATA DAGLI ANARCHICI A ROMA manifestazione anarchica a favore di alfredo cospito 3 sapienza occupata per alfredo cospito 8 giovanbattista fazzolari giorgia meloni