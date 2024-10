14 ott 2024 09:57

“COVIELLO CON ME SI È TROVATO MALE: IL CONTO ERA UN PO’ BASSO” – AL BANO, TRA LE PERSONE SPIATE DAL BANCARIO SPIONE, È INDIGNATO DALLA VICENDA: “TROVO VERGOGNOSO CHE CI SIA GENTE CHE FA QUELLO CHE NON DEVE FARE. QUELL’UOMO ERA STATO CHIAMATO PER UN RUOLO, NON VEDO PERCHÉ SI SIA MESSO A FARE LA SPIA” – “PERCHÉ MI HA SPIATO? È UN PUGLIESE, MAGARI VOLEVA VEDERE COSA AVEVA IN BANCA UN ALTRO PUGLIESE, MA AVEVO INVESTITO DA POCO IN…”