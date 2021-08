26 ago 2021 14:10

“CREDEVO DI MORIRE” – EVA HENGER RACCONTA A “OGGI” DI ESSERE FINITA IN CODICE ROSSO IN OSPEDALE A ROMA PER UN ATTACCO DI PANICO: “HO INIZIATO A SENTIRE IL CUORE BATTERE, POI UN DOLORE FORTISSIMO AL PETTO E DIFFICOLTÀ A RESPIRARE. TOSSIVO E MI SENTIVO SVENIRE. HO PENSATO SERIAMENTE CHE NON AVREI PIÙ RIVISTO MIA FIGLIA” – IL TRAUMA DELLA MORTE DELL’EX MARITO RICCARDO SCHICCHI: “DA LÌ IN POI HO COMINCIATO A FARE FATICA: MI VENIVANO QUESTI ATTACCHI E…”