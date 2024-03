“LA CUCINA ITALIANA FINIRÀ MALE. PIATTI BELLISSIMI CON ABBINAMENTI TERRIFICANTI” – EDOARDO RASPELLI SERVE UNA SERIE DI PORTATE AL VETRIOLO: “NEI LOCALI ARRIVA TUTTO GIÀ IMBUSTATO. SI PUNTA TROPPO SULLA FANTASIA. RECENTEMENTE MI HANNO PROPOSTO UN DOLCE CON CIOCCOLATO E CARPA CRUDA: FA SCHIFO SOLO A PENSARC” – “LA GUIDA MICHELIN? UNA CAVOLATA” – HO RICEVUTO UNA TRENTINA DI QUERELE E MINACCE DI MORTE. MI FU RECAPITATA UNA CORONA FUNEBRE SOTTO CASA: IL NIPOTE DELLA CUOCA DI UN RISTORANTE CHE AVEVO BASTONATO ERA UN MILITANTE NEOFASCISTA…”

Estratto dell’articolo di Luca Iaccarino per il “Corriere della Sera”

EDOARDO RASPELLI

Edoardo Raspelli, il campione italiano della stroncatura dei ristoranti.

«Tutto merito di Cesare Lanza, che nel 1975 mi affidò la pagina della critica sul “Corriere d’Informazione”, l’edizione serale del “Corriere della Sera”. Lanza s’inventò il “Faccino nero”, in cui recensivo un locale che non m’era piaciuto».

Quanti ristoranti ha provato in vita sua?

«49 anni di carriera per 120: circa 6 mila».

[…] al «Corriere d’Informazione» partì come cronista.

«Nel 1971, a ventidue anni. L’anno successivo, il 17 maggio 1972, fui il primo ad arrivare sul luogo del delitto Calabresi. Nella foto dell’epoca sono il primo a destra».

Ma la passione rimaneva la gastronomia.

CESARE LANZA - UGO TOGNAZZI - EDOARDO RASPELLI

«Era la mia vita, già a sedici anni spendevo tutte le mie paghette alla Tour d’Argent a Parigi».

Spietato da subito?

«Fino a Marchesi, all’arrivo della nouvelle cuisine italiana, nel 1977, nel nostro Paese si mangiava uno schifo. C’erano i gatti che giravano per la sala, non era difficile trovare da criticare. “Faccino nero” mi portò molta popolarità e tanti nemici».

edoardo raspelli

Querele?

«Una trentina, e pure minacce di morte. Mi fu recapitata una corona funebre sotto casa: il nipote della cuoca di un ristorante che avevo bastonato era un militante neofascista. La volta che ho rischiato di più è stata quando ho mal recensito un locale che si rivelò di Francis Turatello, che si spartiva la scena malavitosa di Milano con Vallanzasca».

[…]

edoardo raspelli 8

Perché dice che la cucina italiana finirà male?

«Non c’è più competenza per il prodotto, si sceglie la comodità: nei locali arriva tutto già imbustato. E si punta troppo sulla fantasia. Il risultato? Piatti bellissimi con abbinamenti terrificanti. Recentemente mi hanno proposto un dolce con cioccolato e carpa cruda: fa schifo solo a pensarci. E poi non ne possiamo più di questi qui che ti raccontano la storia d’ogni ingrediente... Lasciateci in pace».

Gli indirizzi che le piacciono?

edoardo raspelli 7

«Il Pescatore a Canneto sull’Oglio, Philippe Lévellié al Miramonti l’altro a Concesio, Da Nadia a Clusane d’Iseo, la miglior zuppa di pesce d’Italia».

Ce l’ha ancora l’assicurazione sul palato?

«Avevo sottoscritto una polizza da mezzo milione. L’ho disdetta, mi costava troppo. Non corro più i pericoli di una volta».

[...]

C’è chi la considera un reazionario.

«Se è per questo mi sono recentemente preso del “vecchio trombone”. Perché vecchio? Augias ha quattordici anni più di me ed è ancora in Tv».

E c’è chi le contesta l’assiduità ai premi Miss qualsiasi-cosa.

«Miss e Mister, mi permetta, non faccio distinzioni. Tutto partì quando mi mandarono in giuria a Miss Padania, ora seguo Miss La più bella del mondo. E ho anche inventato Miss senza trucco, di cui vado fiero».

edoardo raspelli 6

Non le sembrano manifestazioni anacronistiche?

«Forse lo sono. Ma è molto peggio OnlyFans. Non che lo frequenti: ma una volta sono entrato perché conoscevo la persona in questione, e dopo aver guardato ho subito chiamato sua mamma per farla levare. I concorsi sono manifestazioni alla luce del sole, in giuria ci sono assessori, giornalisti, industriali».

Nel 2018 ha raccontato di esser stato violentato da ragazzo.

edoardo raspelli 5

«Dovevo scrivere dodici pezzi per “QN”. Dopo aver parlato di Marchesi, di Vissani, della Michelin non sapevo più di cosa parlare. Così ho ricordato quando in un collegio ligure quattro ragazzi mi masturbarono contro il mio consenso. “QN” decise di non pubblicarlo, così lo diedi a “Cronaca Vera”».

I suoi difetti?

«Sono grasso. Grazie a una dieta e al bendaggio gastrico passai da 126 a 88 chili, poi ne ho ripresi. Stamattina ero 99,7, alé […]».

Tra i politici, chi sa mangiare?

«Ricordo un grandissimo pranzo da Vissani in compagnia di Berlinguer. Oggi se ne intende Bruno Vespa, grande amante del vino, e ha una grande cantina Nunzia de Girolamo».

edoardo raspelli 4

Se le dico Guida Michelin?

«Una cavolata. Ma lo sa che finché non me ne sono accorto io, hanno ripetuto per diciannove anni la stessa scheda di un locale?».

Masterchef?

«Non guardo la Tv. Ma da quel che leggo inorridisco per il trattamento di questi sventurati vanitosi».

