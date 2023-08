“CUMPA, ABBIAMO FATTO UN MACELLO, CI SIAMO DIVERTITI” – MA QUALE PENTIMENTO! IL MINORENNE RISPEDITO IN CARCERE PER LO STUPRO DI PALERMO SI VANTAVA IN CHAT CON GLI AMICI DEGLI ABUSI SULLA RAGAZZA 19ENNE: “IN UN QUARTO D’ORA, È SVENUTA TRE VOLTE” – E NELLA COMUNITÀ DOVE ERA STATO RINCHIUSO, FACEVA VIDEO SU TIKTOK: “RAGAZZE MA COME FACCIO A USCIRE CON TUTTE SIETE TROPPE. VOLEVO RINGRAZIARE CHI DI CONTINUO DICE IL MIO NOME, MI STATE FACENDO SOLO PUBBLICITÀ….”

Ha comunicato con l’esterno mentre era in comunità, si è vantato di quanto è accaduto con le sue ammiratrici, ma soprattutto il suo pentimento non è reale. Per questi motivi la gip del tribunale per i minorenni ha deciso di togliere R.P., il più giovane degli accusati dello stupro di Palermo, dalla struttura di recupero in cui era stato mandato a inizio settimana e di rimandarlo in custodia cautelare nell’istituto di detenzione minorile Malaspina di Palermo.

Nell’interrogatorio di garanzia il ragazzo aveva confessato di aver abusato della 19enne la notte del 7 luglio al Foro Italico di Palermo. Tanto era bastato al primo gip per toglierlo dalla detenzione più dura.

Cambiato il giudice (il primo è andato in ferie) è cambiata anche la valutazione. Ed è sui motivi, spiegati in cinque pagine di ordinanza, che si consumerà la battaglia con la difesa. La gip Antonina Pardo ha preso in esame i nuovi elementi raccolti negli ultimi giorni, ovvero i video su TikTok pubblicati il 22 agosto quando il ragazzo era in comunità e alcune chat sul telefono del ragazzo sequestrato il giorno dell’arresto.

Resta il mistero dei video: per gli esperti e per la rete sono fake, contenuti vecchi di anni modificati, ma secondo gli inquirenti a confezionare i filmati è stato l’indagato. In uno di questi scrive: «Sto ricevendo tanti messaggi da ragazze, ragazze ma come faccio a uscire con tutte siete troppe… Ah volevo ringraziare a chi di continuo dice il mio nome, mi state facendo solo pubblicità».

A parte questo, a pesare sulla nuova decisione del gip è stato soprattutto l’esame più attento dei messaggi e dei commenti dopo lo stupro, scritti agli altri presunti violentatori che proverebbero il falso pentimento nell’interrogatorio […] In una chat con un altro protagonista dello stupro ci sono infatti una serie di messaggi vocali (inviati il giorno dopo lo stupro) che confermano la recita davanti ai magistrati: «Cumpà l’ammazzammu! » e ancora «Cumpa ficimu un macello, n’addivertemma».

E poi sempre più nei dettagli di quanto successo «in un quarto d’ora… si è sentita male ed è svenuta più di una volta». Frasi che sdegnano anche l’amico che pure ha partecipato allo stupro. Non il minore che gli risponde: «Ahaha troppo forte, invece». […]

