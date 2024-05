DAGO-SELEZIONE

Simone Pillon

@SimoPillon

meme su papa francesco e la frociaggine

Standing ovation per il papa.

Era ora.

Absit iniuria verbis

Giusto pochi giorni prima del #pride

E adesso tutti a farsi benedire.

#Francesco

#Frociaggine

#LGBT

papa francesco e la frociaggine meme by osho

vladimir luxuria

@vladiluxuria

Se #Vannacci pensa che i gay non siano normali in quanto minoranza dovrebbe farsi un giro tra i seminaristi del Vaticano dove invece c’è “troppa #frociaggine”

Francesco Canino

@fraversion

ma poi s’è capito come intendono intercettare la frociaggine nei seminari? Fanno partire a tutto volume Believe di Cher per capire che effetto fa? Setacciano gli smartphone per scovare gli album di Dua Lipa?

Fanno quiz a risposta multipla sulla vita della Carrà?

Cassandro

@cassandro91

meme su papa francesco e la frociaggine 2

A me di sta cosa del papa fa ridere soprattutto che la notizia l'abbia data giorni fa Dagospia. Dagospia unica fonte autorevole ormai.

alfonsoparty

@Alfons0Party

E comunque queste dichiarazioni di Papa Francesco sono state pubblicate ieri pomeriggio su Dagospia. Dovete consultare più spesso la nostra unica vera Bibbia

? mitya

@IWWVlLLAINS

papa francesco e la frociaggine

che comunque ce ne vuole di abilità per avere l’italiano come seconda lingua appresa in età adulta e saper tirar fuori la parola frociaggine

Chiars ? ?

@_Bishop_xx

Ma che è sto fatto di papa francesco che ha usato la parola frociaggine, chi cazzo gliel'ha insegnata sto morendo

Lercio.it

@lercionotizie

#LERCIOSTORY

Papa Francesco telefona a ragazzo gay: “Ciao ricchione, come va?” -

meme su papa francesco e la frociaggine

Lercio.it

@lercionotizie

#ultimora

In arrivo "Ho molti amici gay", la nuova enciclica di Papa Francesco

UnorNyarlathotep

@unornyaghora

Tra la “frociaggine” di Papa Francesco e la campagna per le Europee pubblicata da Salvini sui tappi di bottiglia mi sono convinta di essere finita in una versione del multiverso dove le notizie del Lercio sono REALTÀ

papa francesco e la frociaggine meme by osho

ApocaFede

@DrApocalypse

Nota Vaticano di Papa Francesco: “sono stato frainteso, non ho detto frociaggine ma mucillagine. Si parlava di seminariste stitiche”.

Miss Elle

@its_MisssElle

Comunque la cosa che mi fa più ridere del caso #frociaggine è che Papa Francesco in questi anni è stato preso come riferimento della sinistra progressista LGBTQ+ nemmeno fosse Luxuria e adesso lo riscoprono per quello che è sempre stato. Della serie non capirci mai nulla.

Giorgio La Porta

@Giorgiolaporta

Caro #PapaFrancesco la #frociaggine non è un reato, la #pedofilia sì. E le chiese non si svuotano per colpa dei seminaristi #gay…

meme su papa francesco e la frociaggine

Prossimi Congiunti

@ProssimiC

La preoccupazione di Bergoglio nasce dal fatto che ha scoperto i nostri piani per manomettere il prossimo conclave con il quale faremo eleggere un pontefice da noi controllato il quale assumerà il nome di Papa Giocondo I

ApocaFede

@DrApocalypse

che poi ora la domanda è, come lo traduci "FROCIAGGINE" nelle altre lingue?

