IL “DAILY MAIL” SGANCIA LA BOMBA CONTRO JOE BIDEN: LA VILLA SUL MARE NELLA CITTADINA DI REHOBOTH BEACH, BUEN RETIRO DEL PRESIDENTE (VI TRASCORRE QUASI TUTTI I WEEKEND CON LA FIRST LADY JILL), SAREBBE STATA ACQUISTATE PER 2,75 MILIONI DI DOLLARI PAGATI IN CONTANTI – IL TABLOID METTE IN RELAZIONE LA TRANSAZIONE CON UN MESSAGGIO CONTROVERSO DEL FIGLIO HUNTER A HENRY ZHAO, UN SOCIO DEL COLOSSO PETROLIFERO CINESE CEFC, NEL QUALE IL “FIRST SON” CHIEDEVA DI CHIUDERE UN ACCORDO DA 10 MILIONI DI DOLLARI ALL'ANNO…

hunter e joe biden

(ANSA) - WASHINGTON, 21 OTT - La villa sul mare nella cittadina di Rehoboth Beach, buen retiro di Joe Biden che vi trascorre quasi tutti i weekend con la first lady Jill, sarebbe stata acquistate per 2,75 milioni di dollari pagati in contanti. Lo riporta in esclusiva il tabloid conservatore Daily Mail mettendo in relazione la transazione con un messaggio controverso del figlio Hunter Biden a Henry Zhao, un socio del colosso petrolifero cinese CEFC, nel quale il First Son chiedeva di chiudere un accordo da 10 milioni di dollari all'anno. Il messaggio, che risale al luglio del 2017, è stato citato spesso dai repubblicani per dimostrare il coinvolgimento del presidente negli oscuri affari di Hunter.

joe e jill biden

Prove che, in realtà, nemmeno la commissione di vigilanza della Camera, che ha aperto il procedimento per l'impeachment, ha mai trovato. "Sono seduto qui con mio padre e vorremmo capire perché l'impegno preso non è stato rispettato", scriveva il figlio del commander in chief minacciando di "risolvere la questione adesso, prima che la situazione sfugga di mano". Stando ai documenti, l'acquisto della villa di sei stanze è avvenuto l'8 giugno, quindi qualche settimana prima del messaggio e per il tabloid, si tratterebbe di una circostanza sospetta.

hunter biden

Nel 2017, il primo anno che Biden non ha svolto nessuna funzione pubblica dopo 36 anni da senatore e otto da vicepresidente, lui e la moglie hanno dichiarato un reddito di 11 milioni di dollari e altri 4,58 milioni di dollari nel 2018. Al momento dell'acquisto della casa a Rehoboth, il sito di locale Delaware Online scrisse che era stata comprata "utilizzando parte dell'anticipo derivante da un accordo su un libro". Ma, insiste il Daily Mail, se anche i soldi della villa fossero provenuti dagli 11 milioni di dollari di reddito, nella dichiarazione dei redditi ci sono discrepanze che non si spiegano.

joe e jill biden alle hawaii joe e jill biden