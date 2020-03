“DAMMI I SOLDI O TI AMMAZZO” – UN 61ENNE DI IVREA È STATO ARRESTATO DOPO AVER MASSACRATO DI BOTTE LA MADRE CHE SI ERA RIFIUTATA DI DARGLI LA PAGHETTA SETTIMANALE DI 70 EURO CHE SPENDEVA IN VINO – LA DONNA ERA FINITA ALL’INFERNO TRE ANNI QUANDO IL FIGLIO, CACCIATO DI CASA DALLA MOGLIE STANCA DI ESSERE PICCHIATA, SI ERA TRASFERITO A CASA SUA: L’ANZIANA AVEVA CERCATO DI RIBELLARSI IN PASSATO, MA…

Marco Bardesono per “Libero quotidiano”

Settanta euro la settimana da bruciare in cartocci di vino di pessima qualità. Era la fine che faceva la paghetta che un uomo di 61 anni, Giuseppe Giovanni Ocleppo, otteneva dall' anziana mamma. Nonostante la sua età, l' uomo aveva scelto la situazione più comoda, come spesso accade in molte famiglie, dove bamboccioni, adulti e vaccinati, preferiscono rimanere in casa, piuttosto che farsi una vita tutta loro.

Non che Ocleppo non ci avesse provato, si era sposato, ma tre anni fa la moglie se n' è andata. In quello stesso periodo Ocleppo aveva anche perso il lavoro: era stato licenziato da una ditta di Ivrea e, per tirare avanti, aveva chiesto aiuto alla mamma vedova che lo aveva preso a vivere con sé, come un figlio adolescente.

La donna non gli aveva mai fatto mancare, ogni sabato mattina, i settanta euro messi da parte dalla pensione di reversibilità del marito defunto, un ex operaio della Olivetti. Ocleppo non ha mai cercato un nuovo lavoro, trovando più comodo farsi mantenere da mammà, ma lasciandosi andare. «Sono stati tre anni d' inferno per quella donna», hanno riferito i vicini di casa ai carabinieri, «le violenze e le botte che quell' uomo prima riservava alla moglie, le ha poi indirizzate verso la povera madre».

L' anziana aveva cercato di ribellarsi e, qualche tempo fa, aveva presentato una denuncia, poi ritirata, contro il figlio.

Alla vittima era stato suggerito di recarsi presso un centro anti violenza, «ma i figli sono i figli», hanno aggiunto i vicini di casa, «e la signora non se l' è sentita di abbandonare Giuseppe».

Sabato pomeriggio, poco dopo l' ora di pranzo, non avendo ancora ricevuto il denaro, l' uomo ha affrontato la madre a muso duro chiedendo i settanta euro, «altrimenti ti spacco la faccia», avrebbe detto alterato alla donna. Lei avrebbe tentato di far ragionare l' uomo: «Ma cosa te ne fai di questi soldi», avrebbe ribattuto, «non puoi uscire di casa, i bar sono tutti chiusi e in strada non c' è un' anima viva».

Non era neppure un no. Ma tanto è bastato perché l' uomo si avventasse contro l' anziana e la colpisse ripetutamente al volto e sulla schiena. Terminate le botte, una nuova richiesta: «Dammi subito i soldi oppure stai certa che io ti ammazzo e dopo prendo tutto quello che hai».

Malconcia e dolorante, l' anziana madre ha messo in atto uno stratagemma: fingendo di acconsentire alla richiesta, si è recata nella sua stanza da letto dicendo che lì avrebbe preso il denaro. Così ha fatto, ma con il suo telefono ha anche chiamato i carabinieri. Sono bastate poche parole, non c' è stato bisogno di spiegare, il piantone della stazione dell' Arma di Ivrea ha inviato immediatamente una pattuglia. L' uomo è stato bloccato mentre stava ricevendo il denaro.

Le manette sono scattate subito e Ocleppo è stato portato nel carcere; dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione. Rimarrà dentro per un po', «ma quando uscirà», è il dubbio dei vicini, «dove andrà ad abitare, se non da quella vecchietta? Tutto comincerà come prima».