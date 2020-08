Alberto Dandolo per "Oggi"

AVANTI UN'ALTRA? CAROLINE DONZELLA ALLA CORTE DI PAOLO BONOLIS

Nei corridoi Mediaset si sussurra che la statuaria modella Caroline Donzella possa ben presto sbarcare in tv.

Si mormora che potrebbe essere proprio lei la nuova "Bonas" di Avanti un altro, fortunato programma di Paolo Bonolis.

Riuscirà la bella Caroline a prendere il posto della giunonica Sara Croce? Ah, saperlo...

ADRIANA VOLPE PIACE AI COLLEGHI

Adriana Volpe, dopo il successo personale avuto nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è approdata a TV8 alla conduzione di un rotocalco quotidiano dal titolo "Ogni mattina" assieme al giornalista Alessio Viola.

FRANCO DI MARE A UNOMATTINA

Il programma non è ancora decollato in quanto ad ascolti ma Adriana è già amatissima dai suoi colleghi di lavoro. Si dice infatti che le maestranze SKY siano pazze di lei perché gentile, umile e sempre disponibile.

FRANCO DI MARE E IL FUOCO AMICO

Qualcuno avverta il neo direttore di Rai 3 Franco Di Mare di fare attenzione ai "nemici" interni alla Rete che dirige! Si mormora infatti che in molti non abbiamo gradito la sua nomina e che stiano facendo di tutto per screditarlo. Di chi si tratta? Ah, saperlo...

LIVIA CANALIS NUOVO VOLTO MEDIASET

Livia Canalis è una blogger bella, famosa in rete e assai influente. È fidanzata con un imprenditore e playboy brianzolo che ha collezionatoolte fiamme assai note. Si sussurra che il Biscione abbia puntato su di lei. Sarà vero? Ah, saperlo...

RAFFAELLO TONON AFFARI DI CUORE

Raffaello Tonon sta vivendo un bel momento sia da un punto di vista professionale che privato. Si sussurra infatti che il noto opinionista tv e conduttore radiofonico abbia finalmente trovato il vero amore. Di chi si tratta?

INDOVINELLI

Chi è quella showgirl che sta facendo fuoco e fiamme per garantirsi un provino per la prossima edizione dell' Isola dei famosi?

Chi è quel l'ex calciatore che vive a Miami che sta tradendo la sua COMPAGNA con una comune amica ?

E' una nota conduttrice che farebbe di tutto per un posto al sole. Pare però che abbia litigato con il suo nuovo direttore di Rete. Perché e di chi si tratta? Ah, saperlo...

PER STEFANIA ORLANDO UN FUTURO IN MEDIASET

Stefania Orlando sarà una delle protagoniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda a settembre su Canale 5. Si mormora però che il Biscione abbia opzionato la bella e simpatica conduttrice anche per un altro programma a partire dal prossimo gennaio. Cosa bolle in pentola? Ah, saperlo...

SERENA BORTONE E MILO INFANTE: IL PROBLEMA E' "POLITICO"

Su Rai1 Serena Bortone, su Rai2 Milo Infante. Da una parte "Ogni giorno è un altro giorno", dall'altra "Ore 14". I due programmi di informazione rischiano di pestarsi i piedi a vicenda, in onda per sessanta minuti in contemporanea. Gira voce che la Bortone non potrà ospitare politici in studio fino alle 15 orario di chiusura del talk show di Infante. Un modo per coordinarsi e non sovrapporre gli stessi argomenti. Come l'avrà presa la giornalista? Ah saperlo...

MANILA NAZZARO E' IN GRANDE ASCESA

Manila Nazzaro è stata una delle indiscusse protagoniste dell'ultima, seguitissima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglie. Forte, indipendente e sensibile Manila ha raccolto consensi sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Si dice che nella prossima stagione televisiva si apriranno per lei le porte di un nuovo show. Quale?

IL MISTERO DE MARTINO

E' al centro della scena mediatica per la sua vita privata ma Stefano De Martino non figura al momento nei Palinsesti Rai della prossima stagione. Made in Sud ha occupato il prime time estivo di Rai2, Stasera tutto è possibile non sarebbe previsto nemmeno a inizio 2021 proprio per il Coronavirus, i giochi costringerebbero i concorrenti alla vicinanza. Per ora l'unico impegno del bel Stefano è il Festival di Castrocaro in onda il 27 agosto su Rai2. Ci saranno nuovi progetti in arrivo? Ah saperlo...

CRISTIANO MALGIOGLIO SCRIVE LE SUE MEMORIE

Cristiano Malgioglio da qualche giorno è rinchiuso in una masseria in prossimità di Cisternino in Puglia per scrivere il suo primo libro. Trattasi di una autobiografia in cui l'artista ripercorrerà le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera. Il cantautore intanto sta anche cercando di superare il dolore dovuto alla separazione definitiva dal suo ultimo fidanzato: un giovane imprenditore turco conosciuto circa 1 anno fa.

INDOVINELLI

Lei è una irriverente e controversa showgirl e lui un cantante icona degli anni ottanta. I due sono sempre più vicini. Solo progetti professionali o c'è dell'altro?

Chi è quella showgirl in declino che sta facendo fuoco e fiamme per partecipare a un noto reality? Ah, saperlo...

Chi è quella nota showgirl che ha giurato vendetta al suo ex, padre di suo figlio, per la sua opinabile condotta? Ah, saperlo...

