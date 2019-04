“DATECI I SOLDI O VI INQUINIAMO IL CAFFÈ” – NELLE SEDI DI LAVAZZA, FERRERO E VERGNANO ARRIVANO BUSTE SOSPETTE CON DELLA POLVERE VERDE – A TORINO, NEL QUARTIER GENERALE DI LAVAZZA, 7 DIPENDENTI HANNO AVUTO PROBLEMI RESPIRATORI E SONO IN ISOLAMENTO – NELLA LETTERA SCRITTA IN INGLESE VENIVANO CHIESTI 300MILA EURO PER “NON PROCEDERE ALL’ATTENTATO” – C’ENTRANO QUALCOSA LE MINACCE RICEVUTE QUALCHE GIORNO FA DA CHIARA APPENDINO?

Da www.ilfattoquotidiano.it

busta sospetta al quartier generale della lavazza a torino 3

Una busta sospetta contenente polvere verde, 7 dipendenti con problemi respiratori per i quali è stato predisposto l’isolamento e un messaggio inquietante: “Soldi o vi inquiniamo il caffè”. È questo – secondo quanto apprende l’Ansa – il contenuto della busta arrivata venerdì mattina al quartier generale della Lavazza, a Torino.

FERRERO ALBA

All’interno del plico, spedito dal Belgio, una bustina di plastica con della polvere verde, che è stata consegnata all’istituto Zooprofilattico per le analisi del caso, e una lettera scritta in inglese, con cui venivano chiesti 300mila euro per non procedere all’attentato. Altre buste, del tutto simili a quella ricevuta oggi da Lavazza, sono arrivate nel pomeriggio allo stabilimento della Ferrero ad Alba (Cuneo) e ieri allo stabilimento Caffè Vergnano di Santena (Torino). All’interno una polvere che verrà fatta analizzare. Sul posto con i carabinieri sono intervenuti i vigili del fuoco e una squadra di artificieri. La produzione industriale non è stata interrotta.

busta sospetta al quartier generale della lavazza a torino 8

Per quanto riguarda la minaccia a Lavazza, gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi e, al momento, sembrano escludere la pista anarchica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Digos dopo che alcuni dipendenti dell’ufficio posta avevano avuto problemi respiratori. Per sette di loro le autorità sanitarie hanno disposto l’isolamento fino alle 19, quando arriverà il primo responso delle analisi sulla polvere. Poi però la misura è stata prolungata.

allarme bomba a torino busta con esplosivo inviata a chiara appendino 3

Secondo quanto si apprende, la lettera non sarebbe come quelle indirizzate alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, e al capogruppo della Lega alla Circoscrizione 6, Alessandro Sciretti. In un primo momento, le forze dell’ordine avevano vagliato la pista anarchica poiché l’head quarter Nuvola dell’azienda produttrice di caffè si trova nella zona dell’Asilo ed era stata nel mirino del corteo dello scorso 30 marzo.

busta sospetta al quartier generale della lavazza a torino 2 allarme bomba a torino busta con esplosivo inviata a chiara appendino 5 allarme bomba a torino busta con esplosivo inviata a chiara appendino 6 allarme bomba a torino busta con esplosivo inviata a chiara appendino 4 busta sospetta al quartier generale della lavazza a torino 10 allarme bomba a torino busta con esplosivo inviata a chiara appendino 2 allarme bomba a torino busta con esplosivo inviata a chiara appendino 7 allarme bomba a torino busta con esplosivo inviata a chiara appendino 1 busta sospetta al quartier generale della lavazza a torino 1 busta sospetta al quartier generale della lavazza a torino 5 busta sospetta al quartier generale della lavazza a torino 4 busta sospetta al quartier generale della lavazza a torino 6 busta sospetta al quartier generale della lavazza a torino 7 busta sospetta al quartier generale della lavazza a torino 11 busta sospetta al quartier generale della lavazza a torino 9