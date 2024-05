“DE NIRO È UNO SCEMO MALRIDOTTO” – DONALD TRUMP SPERNACCHIA L’ATTORE CHE, INVITATO DALLA CAMPAGNA DI JOE BIDEN, LO HA ATTACCATO PESANTEMENTE IERI FUORI DEL TRIBUNALE – DOPO LA SUA INTEMERATA IN CUI PARLAVA DELLA FINE DI OGNI LIBERTÀ QUALORA FOSSE STATO RIELETTO IL TYCOON, DE NIRO E' STATO PRESO DI MIRA DA UN GRUPPO DEL MOVIMENTO MAGA E… - VIDEO

robert de niro fuori dal tribunale di new york 1

(ANSA) – "Uno scemo malridotto": così Donald Trump ha definito Robert De Niro dopo che l'attore, invitato dalla campagna di Joe Biden, lo ha attaccato pesantemente ieri fuori del tribunale.

De Niro, ha aggiunto parlando con i reporter dopo che la giuria si è ritirata in camera di consiglio, è stato preso di mira dal movimento Maga e "ne ha preso una gran dose". Quindi ha detto che neppure "Madre Teresa potrebbe respingere le accuse" e ha attaccato il giudice "corrotto" e "pieno di conflitti".

