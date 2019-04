“DE VITO È STATO UN TRAMPOLINO DI LANCIO” – CAMILLO MEZZACAPO, AMICO DI DE VITO ARRESTATO ANCHE LUI PER CORRUZIONE, AVEVA AVUTO INCARICHI PER RECUPERARE CREDITI SCADUTI IN ACEA – LA PARTITA DI DE VITO E LANZALONE, CHE SI CONGRATULAVA CON L’EX PRESIDENTE DEL CAMPIDOGLIO – DONNARUMMA: “MIA TOTALE ESTRANEITÀ SU INCARICHI A MEZZACAPO”

“Rispetto a quanto riportato dai media in merito ad alcune affermazioni riferite alla mia persona, o, ancora una volta, riguardo alcuni fatti oggetto di indagine, nel ribadire la mia totale estraneità a tali accadimenti, sottolineo, di nuovo, quanto segue”. Così, in una nota, l’Ad di Acea, Stefano Donnarumma.

“Sono già stati forniti, in questi giorni, all’Autorità Giudiziaria- spiega- tutti i chiarimenti necessari, anche di natura documentale, da cui emerge la mia assoluta estraneità rispetto alla decisione e alla successiva stipula dei contratti di sponsorizzazione oggetto di indagine o riguardo gli incarichi dati da Acea all’avvocato Mezzacapo.

A conferma della assoluta tranquillità sul mio operato, ho formalmente chiesto alla Presidenza dell’Azienda di attivare tutte le verifiche necessarie ed opportune sulle attività riconducibili alla vicenda in questione. Verifiche che sono già state avviate.

Sono convinto, pertanto, che la mia posizione, attualmente al vaglio della Magistratura, verso cui nutro totale fiducia, possa essere chiarita nei tempi più brevi. I miei Legali hanno rappresentato agli inquirenti la mia più ampia disponibilità anche ad essere sentito, essendo persuaso di aver sempre operato correttamente”

Era una nomina molto gradita a Marcello De Vito e Luca Lanzalone quella di Stefano Donnarumma ai vertici di Acea (detenuta al 51% da Roma Capitale). Lanzalone - in passato uomo forte del Campidoglio e ora a processo per corruzione - la commenta così il 6 aprile 2017 con l' ex presidente dell' Assemblea capitolina: "Ti devo ringraziare per la seconda volta (). Una scelta eccezionale! Hai portato a Roma il meglio".

"Per quello ero così contento. Non era una partita dove potevamo sbagliare", risponde De Vito.

Ma proprio in Acea l' amico dell' ex presidente dell' Assemblea capitolina, Camillo Mezzacapo (arrestato anch' egli per corruzione) aveva avuto incarichi per almeno 3,4 milioni di euro dall' ottobre 2017 al febbraio del 2019. Lo ricostruiscono i carabinieri del Nucleo Investigativo in un' informativa del 3 marzo.

Di Donnarumma (indagato per corruzione nella stessa inchiesta) parla Mezzacapo intercettato il 4 febbraio. Il legale, ricostruiscono i carabinieri, "aggiunge che all' amico (De Vito) ha consigliato di continuare a imporsi con Stefano (Donnarumma, ndr) il quale, grazie a lui, ha ottenuto l' attuale incarico ma ora potrebbe ricevere ulteriori importanti mansioni senza dover ricorrere al suo aiuto". Dice Mezzacapo: "Gli ho detto (a De Vito, ndr): 'Guarda Marcè () Stefano ha fatto un salto in avanti che pure lui ha capito che tu per quello che deve fare lui non gli servi più () perché lui adesso se ne deve andare all' Enel, non ci deve parlare con Marcello per andare all' Enel () Dovunque voglia andare ma non gli serve lui () Lui è stato un trampolino di lancio. Quindi tu il messaggio che gli devi far passare è che tu è vero che forse non puoi essere quello che è importante per farlo passare, però ce ne hai abbastanza per impedirglielo".

I carabinieri hanno acquisito gli elenchi delle consulenze di Mezzacapo in Acea: 19 incarichi (per un totale di 80 posizioni) "per il recupero giudiziale di crediti scaduti", per un valore totale di 3,4 milioni di euro e "7 incarichi difensivi". È stato poi l' avvocato Giuseppe Del Villano, responsabile ad interim della funzione affari legali e societari di Acea, a dire agli investigatori che Mezzacapo "mi è stato presentato dall' Ad".

De Vito è stato arrestato il 20 marzo scorso: secondo le accuse, metteva a disposizione di alcuni imprenditori la propria funzione pubblica in cambio di incarichi professionali allo studio Mezzacapo. Parte del denaro di questi incarichi poi finivano nella Mdl Srl, società ritenuta dai pm la "cassaforte" dei due. Ma c' era anche un altro modo per far entrare denaro nella società: le sponsorizzazioni.

"De Vito e Mezzacapo - scrivono i carabinieri - si accordano con gli imprenditori () affinché questi ultimi stipulino contratti di sponsorizzazione con la società organizzatrice di eventi Prime Time Promotion (Ptp), di cui è referente Stefania Scorpio". Si tratta della società che organizza il Concerto di Natale in Vaticano. La Scorpio "sulla scorta di scritture private, veicola il 20% delle somme versate dagli imprenditori alla Mdl che, di fatto, si interpone fittiziamente nell' ambito dei rapporti tra la Ptp e gli imprenditori contraenti".

Da gennaio 2018 a febbraio scorso dalla Ptp partono 33 mila euro di bonifici alla Mdl. E tra "le compagini in riferimento alle quali Mdl avrebbe dovuto svolgere l' attività di consulenza per la Tpt", c' è anche Acea. La società della Scorpio - come anticipato da L' Espresso - ha ricevuto da Acea due bonifici a giugno 2018 e gennaio 2019 per un totale di 50 mila euro. Donnarumma ieri ha ribadito la propria "assoluta estraneità rispetto alla stipula dei contratti di sponsorizzazione o riguardo gli incarichi dati da Acea a Mezzacapo".

Nell' informativa si ripercorre anche il pranzo del 29 maggio 2017 tra De Vito, Davide Zanchi, imprenditore interessato allo sviluppo dell' area degli ex Magazzini Generali e il capogruppo di FI Davide Bordoni. Il 13 febbraio 2017 il consigliere invia a Zanchi un lancio di agenzia dal titolo: "Mercati generali: Pd: Municipio VIII , M5s sotto in commissione. 'Risoluzione per riqualificazione approvata solo grazie a opposizioni'". Poi scrive: "Sbagliano così () Provo a parlare con i colleghi del Pd Muoviti anche tu". "Non ricordo quel messaggio - spiega Bordoni al Fatto -. Forse era riferito ai casini in quel momento nel Municipio, infatti poco dopo è caduto il minisindaco".

Non c' erano solo i contratti di consulenza fittizi, ma anche quelli di sponsorizzazione. Per la procura, in realtà, si trattava sempre di tangenti, pagate da un gruppo di imprenditori all' ex presidente del Consiglio comunale Marcello De Vito, e al suo socio, l' avvocato Camillo Mezzacapo, entrambi in carcere per corruzione.

Si trattava di «un' altra modalità per incamerare fondi da imprenditori interessati a ottenere i favori del politico», scrivono i carabinieri del Nucleo investigativo in un' informativa depositata ieri ai giudici del Riesame dalle pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli. De Vito e il legale, si legge negli atti, «si accordano con i soggetti interessati affinché stipulino contratti con la società Prime Time Promotions srl (Ptp), di cui è referente Stefania Scorpio», che organizza eventi con il patrocinio di Roma Capitale.

Il passaggio successivo, per l' accusa, consisteva nell' accreditare parte delle somme sul conto della Mdl, la società che De Vito e Mezzacapo avrebbero utilizzato come cassaforte per incamerare tangenti. Negli atti si legge che la Mdl avrebbe svolto «una mera attività di interposizione fittizia» e che avrebbe ottenuto dalla Ptp, al febbraio 2019, più di 33mila euro.

Il primo contratto tra Mdl e Ptp è del 2017, mentre l' ultimo - non formalizzato - è del 2019. L' elenco degli sponsor è vario: la Marr, leader nella distribuzione di prodotti alimentari, la Promozioni Immobiliari Generali. C' è anche la Silvano Toti Holding spa, dei fratelli Toti, la stessa azienda che ha assegnato a Mezzacapo una consulenza da 110mila euro: la contropartita, per l' accusa, era ottenere il via libera al progetto di riqualificazione degli Ex Mercati Generali.

E, soprattutto, ci sono la Centro Commerciale Euroma 2 e la Società Generale Immobiliare Italia, di Davide Zanchi, socio dei Toti nell' affare: avrebbero pagato sponsorizzazioni per 128.100 euro. Per gli inquirenti, è la dimostrazione dell' esistenza «di una complessa manovra corruttiva condotta congiuntamente da Zanchi e dai Toti per ottenere un provvedimento favorevole». Nell' informativa si legge che «un altro imprenditore che partecipa alle operazioni corruttive attraverso le sponsorizzazioni, è Giulio Gravina, ad della Italpol, importante azienda che fornisce a società del Comune servizi di vigilanza».

Nell' ultimo contratto - non formalizzato - compare anche la Logitech, riconducibile a Vincenzo Silvestrini. C' è poi la vicenda dei bonifici Acea, che ha portato all' iscrizione sul registro degli indagati dell' amministratore delegato, Stefano Donnarumma, per due sponsorizzazioni da 25mila euro per il Concerto di Natale in Vaticano che, in realtà, sarebbero state decise dall' ex presidente Luca Lanzalone, il consulente Raggi a processo per corruzione per l' affaire Tor di Valle.

Mezzacapo, intercettato, racconta anche di avere acquisito «60 mandati professionali da Acea» e che sarebbe stato De Vito a consigliare di nominare Donnarumma. «Hai portato a Roma il meglio!», scrive anche Lanzalone al politico, ringraziandolo per quella nomina. Proprio in relazione a questa carica gli investigatori ipotizzano che Mezzacapo riesca ad ottenere mandati professionali da Acea grazie alle pressioni di De Vito sullo stesso Donnarumma. E in una informativa alla procura parlano delle «relazioni illecite intrattenute dalla coppia De Vito-Mezzacapo con diversi imprenditori e con Donnarumma».

Ieri sera l' ad di Acea ha replicato nettamente: «Nel ribadire la mia totale estraneità a tali accadimenti, sottolineo che sono già stati forniti all' Autorità' Giudiziaria tutti i chiarimenti necessari, anche di natura documentale, da cui emerge la mia assoluta estraneità alla vicenda. A conferma della assoluta tranquillità sul mio operato, ho formalmente chiesto alla Presidenza dell' Azienda di attivare tutte le verifiche necessarie ed opportune sulle attività riconducibili alla vicenda in questione. Verifiche che sono già state avviate.

Sono convinto, pertanto, che la mia posizione, attualmente al vaglio della Magistratura, verso cui nutro totale fiducia, possa essere chiarita nei tempi più brevi. I miei legali hanno rappresentato agli inquirenti la mia più ampia disponibilità anche ad essere sentito, essendo persuaso di aver sempre operato correttamente».