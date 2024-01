“DELMASTRO DEVE RIFERIRE QUELLO CHE SA SENZA OMERTÀ” - LE PAROLE DI EMANUELE POZZOLO AL “FOGLIO” (“SI CERCA DI UCCIDERE ME PER SALVARE ALTRI”) E IL DUBBIO CHE A SPARARE, LA NOTTE DI CAPODANNO, SIA STATO IL CAPOSCORTA DI DELMASTRO, PABLITO MORELLO, INFIAMMANO IL DIBATTITO PARLAMENTARE – POZZOLO HA ANCHE SMENTITO LA RICOSTRUZIONE DI DELMASTRO CHE HA DETTO DI ESSERE USCITO DALLA SALA IN CUI SI STAVA SVOLGENDO IL VEGLIONE E DI TROVARSI A 300 METRI DAL LUOGO DELLO SPARO: "TRECENTO METRI SONO TANTI IN QUEL CONTESTO. E' FACILE CAPIRE CHE C'È STATA UNA ESAGERAZIONE. MA NON CAPISCO PERCHÉ: NON SO SE PORTA BENE NELLA RICERCA DELLA VERITÀ"

pozzolo delmastro

(di Milena Di Mauro) (ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Dentro Fdi stanno accadendo cose strane, si cerca di uccidere me per salvare altri". Emanuele Pozzolo colloquia con il Foglio e - riportano i virgolettati del quotidiano diretto da Claudio Cerasa - sembra sottoscrivere le obiezioni sollevate da Matteo Renzi in Aula al Senato giovedì. In una interrogazione al ministro della Giustizia Nordio sulla notte di Capodanno in cui un colpo è partito dall'arma del deputato di Fdi Pozzolo (ormai sospeso da gruppo e partito) durante una cena con Delmastro, il leader di Iv giudicava non credibile il racconto del sottosegretario, che nel cuore della notte ha detto di essersi allontanato da solo per andare a buttare l'immondizia mentre la scorta rimaneva nella sala del veglione.

UNA PALLOTTOLA SPUTTANATA - MEME BY EMILIANO CARLI

"E' un momento complesso ma confido che la verità emerga", ribadisce Pozzolo confermando di voler parlare solo con i giudici, come ha detto fin dal primo giorno. "E in quella sede - assicura - uscirà fuori la verità, tutta la verità. E combacerà con la mia, con i fatti di quella notte". "Ora sembra che si voglia tutelare più una terza persona, e buttare giù dalla torre me", chiosa. E' un caso nel caso.

"Dichiarazioni clamorose", denuncia Enrico Borghi, presidente di Italia Viva in Senato, invitando Delmastro a riferire la verità in Parlamento, "come suo dovere giuridico, in quanto pubblico ufficiale, oltre che vincolo etico, in quanto rappresentante dei cittadini". "'Buttano me dalla torre per salvare altri'. Così il pistolero Pozzolo al Foglio. Che vuol dire? A chi allude? Perché Meloni non fa dimettere Delmastro? Perché questa storiaccia di questa destra è sempre più oscura?" chiede sui social il senatore Pd Walter Verini. E il M5s affonda: "Più passano i giorni e più la stessa vicenda assume contorni foschi. Delmastro deve riferire subito quello che sa senza alcuna omertà".

LUCA CAMPANA - L UOMO FERITO DALLA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO

"Prima o poi qualcuno si prenderà la responsabilità di cosa è successo? Tutto questo è uno scempio per le istituzioni", rincara Stefania Gasparini, presidente della Commissione nazionale di Garanzia del PD. "Come può la premier Meloni considerare Delmastro adeguato alle sue responsabilità di governo?", chiede il leader dei Verdi Angelo Bonelli. Pozzolo e Delmastro tacciono.

Il Partito di Giorgia Meloni, interpellato, invita invece a rifarsi alle parole pronunciate dalla premier nella conferenza stampa di fine anno: la magistratura farà il suo lavoro, ma il problema è la irresponsabilità di chi avendo un'arma (detenuta con regolare porto d'armi) non l'ha però custodita. La stessa cosa ripetuta ieri dal responsabile dell'organizzazione Giovanni Donzelli.

EMANUELE POZZOLO E ANDREA DELMASTRO

Ma a chi chiede a Pozzolo se Donzelli abbia parlato così per difendere l'eventuale possibilità che a sparare sia stato il caposcorta di Delmastro, lui replica: "A naso direi di sì. La nota di Donzelli mi farà riflettere tutta la notte". L'intervistatore ricorda poi come Delmastro abbia affermato di essere uscito e di trovarsi a 300 metri dal luogo dello sparo: "trecento metri sono tanti in quel contesto - osserva Pozzolo - Questa è una valle alpina molto piccola; trecento metri qui non sono come a Roma. E' facile capire che c'è stata una esagerazione. Ma non capisco perché esagerare troppo: non so se porta bene nella ricerca della verità".

andrea delmastro emanuele pozzolo