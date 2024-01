28 gen 2024 08:15

“DEVO ANDARE UN ATTIMO IN BAGNO” – UNA DONNA ABBANDONA IL FIGLIO IN UN PASSEGGINO AL PRONTO SOCCORSO DI APRILIA, NEL LAZIO: LA SIGNORA, CON IL CAPO COPERTO DA UN FOULARD E IL VOLTO DALLA MASCHERINA, È ARRIVATA IN OSPEDALE , È ENTRATA NELLA SALA DI ASPETTO VUOTA, SI È SEDUTA PER UN PO’ E POI SI È DILEGUATA, CON LA SCUSA DEL BAGNO – IL PICCOLO STA BENE, ED È STATO ACCOMPAGNATO IN UNA CASA FAMIGLIA…