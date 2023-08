“DEVO LA MIA VITA A MIA SORELLA” - JAMIE FOXX PUBBLICA UNO SCATTO CON DEIDRA DIXON PER IL SUO COMPLEANNO E RIVELA DI ESSERE VIVO SOLO GRAZIE A LEI: “SENZA DI TE NON SAREI QUI. SE NON AVESSI PRESO LE DECISIONI CHE HAI PRESO, AVREI PERSO LA VITA” – L’ATTORE NON HA MAI RIVELATO COSA GLI SUCCESSO E, IN UN VIDEO, HA RIBADITO LA VOLONTÀ DI TENERE I FAN FUORI DALL’OSPEDALE: “NON VOLEVO FARMI VEDERE ATTACCATO A DEI TUBI…” - VIDEO

jamie foxx e la sorella Deidra Dixon

(ANSA) - Jamie Foxx deve la vita alla sorella. L'attore, star di Django Unchained, ha condiviso su Instagram un messaggio di auguri per il compleanno di Deidra Dixon manifestandole tutta la sua gratitudine. "Sei la magica, la bella, la coraggiosa leonessa #leoseason - si legge sotto una serie di foto tra cui una di loro due assieme - e senza di te non sarei qui... se non avessi preso le decisioni che hai preso, avrei perso la vita... ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Buon compleanno sorella".

Jamie e Deidra hanno perso una sorella nel 2020, DeOndra Dixon. Aveva 36 anni ed era affetta dalla sindrome di Down. Foxx era finito in ospedale lo scorso aprile per alcune serie complicazioni mediche. Non ha mai rivelato l'entità del suo male. È stato visto in giro a Chicago dove sta facendo riabilitazione fisica in una struttura medica.

video di jamie foxx dopo il ricovero

Sempre su Instagram ha pubblicato un video in cui parla del suo ricovero in ospedale. "So che molti aspettano di sentire aggiornamenti - dice - ma ad essere sincero non volevo farmi vedere in quelle condizioni. Voglio che mi vediate mentre rido, mi diverto, dico barzellette, mentre

