3 set 2023 11:10

“DEVO RAGGIUNGERE URGENTEMENTE MIO FIGLIO A CATANIA”. FABRIZIO CORONA FERMATO DAI CARABINIERI A MILANO DOPO UN SORPASSO AZZARDATO IN VIALE FORLANINI: GUIDAVA SENZA PATENTE (E TROPPO VELOCE) – FURBIZIO, CHE ERA IN MACCHINA INSIEME A UN UOMO CON PRECEDENTI DI POLIZIA, ERA DIRETTO ALL'AEROPORTO DI LINATE E SI TROVAVA FUORI CASA IN UN ORARIO NON CONSENTITO (VISTO CHE È SOTTOPOSTO ALL'AFFIDAMENTO IN PROVA). OLTRE ALLA MULTA, CORONA È STATO SEGNALATO DAI MILITARI AL...