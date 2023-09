“LA DIFFERENZA D’ETÀ? È PASSATA IN SECONDO PIANO” - IMPEPATA DI NOZZE PER LUISA CORNA CHE, A 57 ANNI, SPOSA IL SUO TOYBOY 42ENNE, IL COLONNELLO DEI CARABINIERI STEFANO GIOVINO – “QUANDO L’HO CONOSCIUTO CI HO RIFLETTUTO: QUINDICI ANNI NON SONO POCHI. MA È STATO SOLO UN PENSIERO. GELOSIA? LUI NON LO È PER NIENTE, QUINDI FORSE LO SONO UN POCHINO DI PIÙ IO. IL MATRIMONIO? MENO DI CENTO INVITATI. SARÒ IN ABITO BIANCO E ALL’ALTARE MI ACCOMPAGNERÀ MIA MADRE...”

Emozionata?

luisa corna stefano giovino

«Ma no, sono tranquilla. Abbiamo organizzato tutto all’ultimo, ma l’avevamo pianificato già per il 26 giugno del 2020 in Franciacorta».

In pieno Covid.

«Avevo perso dei parenti per il virus. Così abbiamo disdetto e non ci abbiamo più pensato».

Luisa Corna sorride, ma centellina le parole mentre parla in videochiamata dell’imminente matrimonio con Stefano Giovino, tenente colonnello alla guida del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno. Quindici anni di differenza, lei 57 lui 42, stanno insieme da nove. Se non è stato colpo di fulmine, poco ci è mancato: si sono conosciuti a un evento per i 100 anni della Croce Rossa a Palazzolo sull’Oglio, la cittadina della cantante dove si sposeranno, nel Santuario della Madonna di Lourdes; pochi mesi dopo vivevano già insieme.

luisa corna stefano giovino

Lei lo ha anche seguito nei suoi trasferimenti.

«Adesso viviamo a Livorno, città bellissima che amo. Prima stavamo a Brindisi. Da buon sagittario amo muovermi e spostarmi, tranne al momento del trasloco».

La differenza di età l’ha mai preoccupata?

«Quando l’ho conosciuto ci ho riflettuto: quindici anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L’esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c’è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l’età è passata in secondo piano».

Lui aveva già due figli: oggi sono due adolescenti di 13 e 15 anni. È stato difficile inserirsi?

«Stefano è diventato da subito la mia famiglia e la presenza di questi due bambini che ho avuto il piacere di vedere crescere ha aiutato a cementare la relazione. Hanno la loro mamma, s’intende, ma è stato bello per me poter diventare una figura di riferimento».

luisa corna stefano giovino 2

Le è dispiaciuto non averne di «vostri»?

«Ci abbiamo pensato, ma quel pensiero non si è mai trasformato in desiderio. E comunque l’arrivo di questi ragazzi ha riempito la mia vita, hanno fatto sì che non sentissi il vuoto di una maternità».

Chi è più geloso tra lei e Stefano?

«Lui non lo è per niente, quindi forse lo sono un pochino di più io. Anche se non me ne dà mai motivo».

I suoi genitori che lavoro facevano?

luisa corna stefano giovino 1 copia

«Lavoravano entrambi nell’azienda di mio padre, che si occupava di cavi e corde per l’edilizia. A lui è dispiaciuto non poter lasciare l’attività a me o a mia sorella, pure lei cantante: sarà la mia testimone di nozze. È mancato ormai da tanti anni, si chiamava Giacomo Giuseppe Corna. Il mio dispiacere è che non abbia potuto conoscere Stefano».

Chi l’accompagnerà all’altare?

«Mia madre, Pierina. E sarò in abito bianco. Tradizionale».

Quanti sono gli invitati?

«Non tantissimi, eravamo talmente in ritardo! Meno di cento».

E al ricevimento chi canterà?

«Sarà una bella jam session. Di sicuro io canterò un brano che ho scritto, Angolo di cielo, che è un po’ una lettera a cuore aperto dedicata a mio padre e a Stefano. Per il resto, ognuno improvviserà».

