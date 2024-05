“LA DIGA È SOSTANZIALMENTE PER SPINELLI” – IN UN’INTERCETTAZIONE AGLI ATTI DELLA PROCURA DI GENOVA, GIOVANNI TOTI AMMETTEVA CHE L’OPERA FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR (1,3 MILIARDI) SAREBBE STATA UTILE ALL’IMPRENDITORE – TOTI COMMENTAVA INSIEME ALL’EX PRESIDENTE DEL PORTO, SIGNORINI, IL PRANZO DEL PIDDINO BURLANDO NELLO YACHT DI SPINELLI – L’EX PRESIDENTE DI GENOA E LIVORNO DOPO L’INTERROGATORIO: “HO DETTO TUTTO, TUTTO…” - LE VISITE "BIPARTISAN" NELLA BARCA "LEILA 2"

(ANSA) - "Ho detto tutto, tutto...' Così Aldo Spinelli al termine dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Paola Faggioni conferma di aver risposto alle domande degli inquirenti.

"Fate i bravi, mi raccomando" ha detto ancora ai giornalisti che lo aspettavano al termine dell'udienza. A chi gli chiedeva se tornasse libero ha risposto "penso di meritarmelo" ma ha detto di non sapere nulla di un'eventuale revoca della misura cautelare "perché è l'avvocato che fa 'ste cose qua".

L'avvocato Vernazza, che assiste Spinelli, ha confermato che il suo cliente "ha risposto a tutte le domande" del gip "e si è sfogato". Ma ha precisato di non voler dire altro perché "le indagini sono ancora in corso".

TOTI A SIGNORINI, 'LA DIGA? E' SOSTANZIALMENTE PER SPINELLI'

(ANSA) - "La Diga (Foranea, l'opera finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr)? E' sostanzialmente per Spinelli". Ad affermarlo, in un'intercettazione agli atti dell'inchiesta, è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari da martedì nell'ambito dell'inchiesta sul sistema di corruzione, con l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini (l'unico in carcere).

I due, secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, stanno commentando il pranzo che Aldo Spinelli (l'imprenditore portuale ai domiciliari e, secondo l'accusa, il principale corruttore di Toti e Signorini) ha avuto con l'ex presidente della Regione Claudio Burlando. "Signorini riferiva a Toti - si legge nelle carte - che Burlando era intenzionato a sostenere la linea dell'inutilità della nuova diga e Toti commentava che, se Burlando sosteneva questa linea, avrebbe dovuto farlo pubblicamente e che il primo a esserne danneggiato era proprio Spinelli". E sottolinea il governatore: "così impara Spinelli a farci i suoi pranzi , visto che la diga sostanzialmente è per Spinelli".

C’era un viavai continuo sulla banchina della Marina Fiera del Porto di Genova. Politici, amministratori di enti ed imprenditori facevano la fila per accedere al ponte del Leila, lo yacht al quale Aldo Spinelli ha dato il nome della moglie scomparsa e che è la sua vera casa.

Le immagini delle telecamere puntate sulla barca ed acquisite dalla Guardia di finanza di Genova restituiscono almeno due incontri che, con una sorta di par condicio, immortalano il governatore Giovanni Toti e il suo predecessore Claudio Burlando, ex ministro ed ex sindaco del Pd il quale però, a differenza del primo, non è coinvolto nell’inchiesta che ha stravolto la politica della Liguria.

C’è anche un’immagine del sindaco totiano di Genova, Marco Bucci, mentre cammina sulla barca e che in una telefonata è intercettato mentre parla con Spinelli e Toti, […].

Quando riceveva gli ospiti sulla barca, generalmente a pranzo, perché costretto a seguire un regime alimentare particolare curato da un cuoco personale, l’allora 81enne Spinelli aveva l’accortezza di depositare all’esterno i suoi due cellulari, applicando una misura precauzionale che serviva ad evitare che i colloqui riservatissimi in coperta potessero essere intercettati.

Una delle foto allegate alla richiesta di misure cautelari fatta dalla Procura al gip ritrae proprio due cellulari dello stesso imprenditore, uno di suo figlio e quello di Paolo Signorini, il presidente dell’Autorità portuale di Genova che da Spinelli avrebbe ricevuto promesse o regali per 400 mila euro. L’immagine è del primo dicembre 2021, giorno cruciale per il futuro dell’impresa del re della logistica di Genova […].

È la vigilia dell’approvazione della proroga di 30 anni della concessione del terminal Rinfuse per la quale Spinelli ha speso tanto, sia in termini di energie ma soprattutto di denaro, anche se il prossimo finanziamento l’accorto imprenditore lo verserà a Toti solo il giorno in cui l’atto sarà finalmente varato dall’Autorità diretta da Signorini.

burlando schenone e lo yacht di spinelli

Anche Signorini (l’unico in carcere) si siede a tavola con Spinelli, il figlio di questi (indagato) e Toti. In due foto successive delle 14.49 e delle 14.50 lo si vede sulla banchina mentre sta per andare via con Toti, come dimostra l’auto della Regione Liguria con autista in attesa del governatore[…]

