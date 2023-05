5 mag 2023 14:09

“DILETTA LEOTTA? È ABILE CON I FILTRI E PHOTOSHOP, IN REALTÀ HA LA CELLULITE” – FABRIZIO CORONA ATTACCA LA CONDUTTRICE SPORTIVA, AL QUINTO MESE DI GRAVIDANZA. “FURBIZIO” HA PUBBLICATO SU TELEGRAM UNA FOTO DEL CULO DI DILETTA LEOTTA CON UN VELO DI CELLULITE: “TUTTO QUESTO GRASSO IN ECCESSO SU INSTAGRAM NON C’È. LA REALTÀ, COME POTETE VEDERE, È BEN DIVERSA" (MOLTE DONNE IN DOLCE ATTESA FIRMEREBBERO PER ESSERE IN FORMA COME LEI....)