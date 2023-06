“LA DISINFORMAZIONE È IL NEMICO DELLA SALUTE PUBBLICA” - ANTHONY FAUCI RICEVE LA LAUREA HONORIS CAUSA ALL’UNIVERSITÀ DI SIENA E IN STRADA VIENE CONTESTATO DAI SOLITI SCIROCCATI NO-VAX: “DALLA PANDEMIA UN ENORME NUMERO DI PERSONE DI ESTREMA DESTRA MI HA IDENTIFICATO COME NEMICO. CONTRADDIRE TRUMP IN DIRETTA? DOVEVO FARLO. PENSAVO MI AVREBBE LICENZIATO, MA HA CONTINUATO A COMPORTARSI COME SE GLI PIACESSI. MA DOPO CHE HA PERSO LE ELEZIONI…”

Estratto dell’articolo di Annalisa Cuzzocrea per “La Stampa”

anthony fauci a siena 2

«Non è ironico che io abbia contribuito per più di mezzo secolo a salvare milioni di vite e che ci siano lì fuori persone da cui mi devo difendere?». Anthony Fauci ha 82 anni, una moglie – Christine Grady, esperta in Bioetica – che lo rassicura, dopo la lectio magistralis e la laurea honoris causa ricevuta dal rettore dell'Università di Siena Roberto Di Pietra: «Il discorso era perfetto», e una serie di agenti federali si aggirano nei corridoi del rettorato per garantire la sua sicurezza.

anthony fauci contestato a siena 3

La galassia No Vax si è data appuntamento qui, in uno dei centri del sapere più antichi del mondo, per cercare di rovinare la visita di Fauci al Biotecnopolo diretto dal professor Rino Rappuoli, di cui sarà consulente, e la grande festa organizzata dall'Università per il Graduation day. Ma non è riuscita a ostacolare nulla. Del resto, lo scienziato non è tipo da desistere davanti a una protesta. «Negli Stati Uniti hanno arrestato due persone armate che stavano venendo da me. Per fortuna non ce l'hanno fatta».

I suoi nonni paterni erano di Sciacca, in Sicilia, quelli materni di Napoli, lei è nato e cresciuto a New York, ma dice di sentirsi italiano.

anthony fauci a siena 3

«Totalmente. Nel quartiere dove sono cresciuto, a Brooklyn, quando a 10 anni giocavo per strada, il 99 per cento dei miei amici aveva genitori appena arrivati dal vostro Paese, o nonni che lo avevano fatto qualche anno prima. Era come camminare per queste strade Sono cresciuto dentro questa cultura».

Si è dimesso pochi mesi fa dal Nih, l'istituto nazionale di sanità americano. Come mai?

«Ci ho lavorato per 54 anni e mi sono dimesso il 31 dicembre scorso. […] Già tempo fa avevo deciso che avrei voluto passare almeno due anni lontano dai doveri del governo federale, per fare cose che quando servi il Paese non puoi fare, come scrivere un memoir».

anthony fauci a siena 4

Lo sta scrivendo?

«Sì, volevo farlo prima di essere troppo vecchio […] ».

[…]

Nella sua lectio sul Covid ha citato Yogi Bera: "Non è finita finché non è finita".

«Sono preoccupato per l'integrità dei Paesi democratici. Quando puoi mentire spudoratamente, quando le persone considerano le verità alternative qualcosa di normale, quando puoi dire qualsiasi cosa contro ogni evidenza senza alcuna conseguenza, le persone sono confuse, la scienza non basta a convincerle».

anthony fauci donald trump

Per questo ha contraddetto Donald Trump in diretta, senza preoccuparsi delle conseguenze?

«Ho dovuto farlo perché quel che diceva era completamente falso. "Non preoccupatevi, il Covid non vi farà niente, prendete l'idrossiclorochina". Non c'era alcun fondamento scientifico in quelle parole, smentirle era una mia responsabilità di fronte agli americani e di fronte al mondo».

Così è diventato un bersaglio.

«Da allora un enorme numero di persone di estrema destra mi ha identificato come nemico. In quel momento avevo pensato: magari mi licenzia, ma devo parlare. E sa qual è il bello? Trump non mi ha licenziato, ha continuato a comportarsi come se gli piacessi, "Ehi Anthony amico mio", ma nel frattempo i suoi uomini cercavano di screditarmi. Solo quando ha perso le elezioni anche per lui sono diventato il "bad guy"».

anthony fauci a siena 1

[…]

In molti Paesi, anche in Italia, è stata la destra a osteggiare le misure più dure contro la pandemia.

«C'è una questione economica. Negli Stati Uniti i repubblicani avevano come priorità salvare l'economia, non salvare vite. Poi c'è un altro aspetto: l'estrema destra è intrisa di libertarismo. "Non puoi dirmi di vaccinarmi, di indossare una mascherina, di non frequentare luoghi affollati, faccio quello che voglio". L'individualismo portato all'estremo ha eroso il principio di autorità».

anthony fauci contestato a siena 1

[…]

«Cattiva informazione e disinformazione sono i nemici della salute pubblica. Non dobbiamo lasciare che accada di nuovo, dobbiamo trovare delle contromisure. I social media diffondono fake news alla velocità della luce, le persone si affidano solo alle loro echo chambers, che siano Fox News o una chat on line, e la cattiva politica ci salta su: vede un gruppo di persone pronte a credere a qualsiasi cosa contro ogni evidenza e le usa per i suoi interessi. È esattamente quello che ha fatto Trump».

anthony fauci contestato a siena 4

[…]La Cina non è stata e non è trasparente.

«Certamente no. Ho a che fare con la Cina da decenni e quel che mi colpisce è che sono opachi anche quando non hanno niente da nascondere».

In questo caso hanno responsabilità da nascondere?

«Questo davvero non lo so».

anthony fauci contestato a siena 5 FAUCI TRUMP 19 Trump e Fauci anthony fauci si vaccina anthony fauci donald trump anthony fauci contestato a siena 2