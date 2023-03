“DISPIEGHEREMO ARMI NUCLEARI IN BIELORUSSIA” – VLADIMIR PUTIN TORNA SVENTOLARE LA CARTA DELLA MINACCIA ATOMICA: “LA RUSSIA HA GIÀ CONSEGNATO A MINSK IL SISTEMA MISSILISTICO ISKANDER. E SCHIEREREMO ANCHE 10 AEREI IN GRADO DI TRASPORTARE ARMI NUCLEARI TATTICHE” – POI LANCIA UN MESSAGGIO ALLA GRAN BRETAGNA, CHE HA DECISO DI FORNIRE ALL’UCRAINA MUNIZIONI ALL'URANIO IMPOVERITO: “SAPPIAMO COME RISPONDERE. MOSCA HA MOLTE DI QUESTE ARMI, MA NON LE HA ANCORA USATE”

PUTIN, MISSILI E AEREI IN BIELORUSSIA CON CAPACITÀ NUCLEARE

Aleksandr Lukashenko vladimir putin

(ANSA) - "La Russia ha già consegnato alla Bielorussia il sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare armi nucleari". Lo annuncia il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass. "Schiereremo in Bielorussia anche 10 aerei in grado di trasportare armi nucleari tattiche", ha poi aggiunto Putin nell'intervista ai media russi.

PUTIN, RISPONDEREMO ALLE MUNIZIONI ALL'URANIO IMPOVERITO

(ANSA) - "La Russia risponderà per le munizioni all'uranio impoverito. Mosca ha molte di queste armi, ma non le ha ancora usate". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato da Ria Novosti.

vladimir putin a mariupol 1

Secondo il leader del Cremlino, le notizie sulla fornitura di munizioni, comprese quelle all'uranio impoverito, da parte dei Paesi occidentali all'Ucraina sembrano un tentativo di interrompere i negoziati russo-cinesi.

"Lo stesso giorno, in cui il presidente Xi Jinping ha mostrato i principi positivi del piano cinese per una soluzione pacifica in Ucraina, abbiamo appreso della fornitura di un milione di proiettili all'Ucraina dai Paesi occidentali, dagli istigatori di questo conflitto", ha detto Putin in un'intervista al giornalista Pavel Zarubin per il programma "Mosca. Cremlino. Putin".

vladimir putin a mariupol 2

"Il giorno successivo, proprio prima dell'incontro con la stampa, abbiamo appreso della storia che il Regno Unito avrebbe fornito proiettili con uranio impoverito. E' come se gli occidentali lo avessero fatto apposta per interrompere in qualche modo i nostri negoziati o influenzarli in qualche modo", ha aggiunto il presidente.

visita a sorpresa di vladimir putin a sebastopoli, in crimea 10 visita a sorpresa di vladimir putin a sebastopoli, in crimea 14 VLADIMIR PUTIN vladimir putin aleksandr lukashenko