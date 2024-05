“DISSA” TU CHE POI TI INSULTO IO – SCAZZO ALL’ULTIMA BARRA TRA DRAKE, UNO DEI RAPPER PIÙ AMATI AL MONDO, E KENDRICK LAMAR, IL PRIMO RAPPER A VINCERE IL PREMIO PULITZER: I DUE HANNO DATO VITA A UNA SCAZZOTTATA A COLPI DI “DISS TRACK”, GENERANDO CINQUE CANZONI IN POCHE ORE SOLO PER SFANCULARSI - DRAKE HA ACCUSATO LAMAR DI VIOLENZA DOMESTICA E, DI RISPOSTA, È STATO BOLLATO COME PEDOFILO – LA RISSA, SEGUITISSIMA TRA I FAN, È ESPLOSA QUANDO… VIDEO

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per www.corriere.it

Nell’ultima settimana Drake, uno dei rapper che vendono di più al mondo, e Kendrick Lamar, il primo rapper a vincere il Premio Pulitzer per i suoi versi, si sono scontrati a colpi di "diss track" cioè di canzoni in cui si insultano l’un l’altro pubblicate sui social. […]

Alle origini dello scontro c’è una canzone di J. Cole e Drake dell’ottobre 2023 (First Person Shooter) nell’album For All the Dogs, in cui suggerivano loro due e Lamar fossero i “Big 3” dell’hip hop. Il conflitto si è riacceso nel marzo 2024, quando Lamar ha rifiutato l’esistenza di un “Big 3” nella sua canzone Like That, sostenendo che c’è solo un “Big me”.

Dopodiché J. Cole ha risposto a Lamar con la canzone 7 Minute Drill, poi cancellata e per cui si è scusato. Il 19 aprile Drake ha pubblicato Taylor Made Freestyle, con voci generate con l’Intelligenza artificiale di Tupac Shakur e Snoop Dogg. Gli eredi di Tupac lo hanno minacciato di fargli causa, perciò Drake ha cancellato la canzone, che era però accompagnata da un’altra, Push Ups, in risposta al “Big me” di Lamar.

Lamar ha risposto con Euphoria il 30 aprile (usa la parola “crodie”, slang di origine canadese per “bro”, prendendo in giro le radici di Drake a Toronto perché nessuno a Los Angeles pensa che un canadese possa essere un vero duro) e 6:16 in LA il 3 maggio.

Lo stesso giorno Drake ha pubblicato Family Matters, accusando Lamar di violenza domestica e sostenendo che uno dei suoi figli è in realtà figlio di un altro uomo. Ha sostenuto anche che Kendrick non ha pubblicato le sue canzoni prima per non scontrarsi col nuovo album di Taylor Swift.

Venti minuti dopo, Lamar ha pubblicato Meet the Grahams, accusando Drake di essere un predatore sessuale, di essersi sottoposto a chirurgia plastica e di far uso di Ozempic, d’essere un falso gangster, di avere una figlia segreta (Tre canzoni, insomma, uscite nel giro di un giorno solo: il mondo dell’hip pop e della cultura pop è impazzito).

La sera dopo, in Not Like Us, Lamar aggiungeva che Drake è un pedofilo (Quindi siamo a quattro canzoni nel giro di 48 ore). Il 5 maggio Drake ha risposto con The Hearth Part 6, negando tutte le affermazioni di Lamar. E questa è l’ultima - per ora. […]

