1 ott 2023 10:15

“DITEMI, QUESTI SONO MALTRATTAMENTI?” – ALLA KERMESSE DI FORZA ITALIA A PAESTUM SALE SUL PALCO FILOMENA LAMBERTI, LA DONNA CAMPANA SFREGIATA CON L’ACIDO DALL’EX MARITO, CHE LEI AVEVA DECISO DI LASCIARE, NEL 2012: “IL MIO CALVARIO È FINITO NEL 2017. HO SUBITO 30 INTERVENTI, DIECI SOLO PER LE PALPEBRE. NON SO SE POSSO MOSTRARE UNA FOTO, È UN PO’ FORTE…”. E FA VEDERE L’IMMAGINE DEL SUO VOLTO SUBITO DOPO L’AGGRESSIONE - VIDEO