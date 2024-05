8 mag 2024 20:09

“DIVA E DONNA” CONFERMA IL DAGO-SCOOP: UGO BRACHETTI PERETTI FA COPPIA CON ANNA DE PAHLEN, PIMPANTISSIMA FIGLIA DI SECONDO LETTO DI MARGHERITA AGNELLI. “JAKI”, EX COGNATO DI BRACHETTI PERETTI (IL BALDO E RICCO PETROLIERE ERA SPOSATO CON ISABELLA BORROMEO, SORELLA DI LAVINIA), IN CAUSA CON LA MADRE PER L’EREDITÀ DI NONNA MARELLA, NON AVREBBE PRESO BENISSIMO LA LIAISON – LE FOTO ESCLUSIVE DEL SETTIMANALE: ANNA E UGO SONO STATI BECCATI INSIEME A ROMA. HANNO PRANZATO INSIEME DAL “BOLOGNESE” E POI SONO ENTRATI NELLO STESSO HOTEL…