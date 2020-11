30 nov 2020 19:48

“DIVENTEREMO LA CHIESA DEI QUATTROCENTO CONIGLI” – LA PERCULATA DI UN PROPRIETARIO DI UN PUB DI NOTTINGHAM CHE STA CHIEDENDO DI POTER REGISTRARE L'ATTIVITÀ COME LUOGO DI CULTO PER NON CHIUDERE A CAUSA DELLE RESTRIZIONI: “È UNA PROVOCAZIONE, MA QUI PALESTRE, MERCATINI DI NATALE E SPA RIMANGONO APERTE E NOI CHIUDIAMO” – FORSE PERCHÉ COME SI AMMASSANO GLI INGLESI A UN PUB NON S’AMMASSANO IN NESSUN’ALTRA PARTE…