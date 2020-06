“IL DIVORZIO DA BRAD? L’HO FATTO PER I MIEI FIGLI” – ANGELINA JOLIE RIVELA I DETTAGLI DELLA FINE DEL SUO MATRIMONIO CON BRAD PITT: “E’ STATA LA DECISIONE GIUSTA. CONTINUO A CONCENTRARMI SULLA LORO GUARIGIONE. ALCUNI HANNO APPROFITTATO DEL MIO SILENZIO E I BAMBINI VEDONO BUGIE SU SE STESSI NEI MEDIA, MA IO RICORDO LORO CHE CONOSCONO LA VERITÀ E SE STESSI” – E SUL RAPPORTO CON I FIGLI…

Angelina Jolie afferma di aver chiesto il divorzio da Brad Pitt per il “benessere” dei loro sei figli. L’attrice in un’intervista a Vogue ha fatto un raro accenno alla separazione dall’attore. “E’ stata la decisione giusta. Continuo a concentrarmi sulla loro guarigione. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su se stessi nei media, ma io ricordo loro che conoscono la verità e se stessi”, ha detto alla rivista.

Il premio Oscar descrive i suoi figli come “sei giovani molto coraggiosi e molto forti”. Prima di dare alla luce i suoi tre figli più piccoli Shiloh, 12 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, 11 anni, Jolie è diventata mamma di Maddox, 18 anni, Pax, 16 anni e Zahara, 15 anni, attraverso l’adozione. Per quanto riguarda questo processo, afferma che le parole “adozione” e “orfanotrofio” sono “parole positive” nella loro casa.

“Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza, ma parlo con molti dettagli e tanto amore del viaggio fatto per trovarli e come è stato guardarli negli occhi per la prima volta”, ha spiegato.

Ha anche sottolineato la sua convinzione che i bambini non biologici non dovrebbero mai “perdere il contatto con la loro origine”. ’Hanno radici che tu non hai. Onorali. Impara da loro. È il viaggio più straordinario da condividere ”, ha osservato.

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono sposati nell’agosto 2014 dopo 10 anni insieme. Angelina ha chiesto il divorzio a settembre 2016. Nel 2016, Brad e Maddox presumibilmente hanno avuto una discussione su un jet privato mentre si recavano a Los Angeles, il che ha portato Angelina a chiedere il divorzio. Poco dopo, il giudice ha concesso ad Angelina la custodia fisica di tutti e sei i bambini.

