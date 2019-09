“DOBBIAMO DIFENDERE LA NOSTRA SOVRANITÀ CULTURALE” - LA FRANCIA DEL GLOBALISTA MACRON ALL’ATTACCO DI NETFLIX: PRONTA UNA LEGGE PER OBBLIGARE LE PIATTAFORME DI STREAMING A VERSARE IL 16% DEI RICAVI NELLA PRODUZIONE DI FILM NAZIONALI - MA LA NORMA È DI DIFFICILE APPLICAZIONE, VISTA L’OPACITÀ FINANZIARIA SUI RICAVI: “SE NON RISPETTERÀ LE REGOLE SIAMO PRONTI A BLOCCARE NETFLIX”

Anais Ginori per “la Repubblica”

brigitte ed emmanuel macron EMMANUEL MACRON IN PREGHIERA

L a Francia all' attacco di Netflix e delle altre piattaforme di streaming. Il governo si appresta a varare una legge che obbligherà Netflix ad adeguarsi alle regole francesi per il finanziamento del cinema come fanno già le televisioni tradizionali, ovvero riversare almeno il 16% dei ricavi nella produzione di film nazionali e programmare almeno il 30% di autori europei.

brigitte macron franck riester

«Dobbiamo difendere la nostra sovranità culturale», ha spiegato il ministro della Cultura, Franck Riester. La Francia è sovranista da molto prima che arrivassero i movimenti sovranisti. È dagli anni Ottanta che Parigi ha adottato una politica di protezione degli autori nazionali in nome della famosa "eccezione culturale" difesa nel tempo da governi di destra e di sinistra.

reed hastings 1

Il presidente Emmanuel Macron continua nella scia ora che il sistema culturale francese è minacciato dall' uso dello streaming. Solo Netflix ha oltre 5 milioni di abbonati Oltralpe. Le difficoltà per applicare le nuove regole sono molte, a cominciare dall' opacità finanziaria sui ricavi delle piattaforme. «Siamo pronti a bloccare Netflix se non rispetterà le regole».

emmanuel macron netflix on tv 2 franck riester 2 netflix on tv 4 COMCAST E NETFLIX netflix on tv 3 NETFLIX BABY SERIE SULLE BABY SQUILLO EMMANUEL MACRON BRIGITTE GILET GIALLI MACRON ALLA GOGNA - PROTESTE CONTRO IL PRESIDENTE FRANCESE Franck Riester SHINZO ABE EMMANUEL MACRON franck riester