“DOBBIAMO FARCI DA PARTE AL MOMENTO OPPORTUNO, IMPARARE A CONGEDARCI” - PAPA FRANCESCO FA L’ELOGIO DEL PASSO INDIETRO: “È FACILE ATTACCARSI A RUOLI E POSIZIONI, AL BISOGNO DI ESSERE STIMATI, RICONOSCIUTI E PREMIATI FARÀ BENE ANCHE A NOI COLTIVARE LA VIRTÙ DI FARCI DA PARTE” - E’ UN RIFERIMENTO ALLA RINUNCIA DI RATZINGER, ALLE SUE POSSIBILI DIMISSIONI O UN “PIZZINO” PER TUTTI GLI EGOMANI CHE NON RIESCONO A TOGLIERSI DALLE PALLE PER LASCIARE SPAZIO AGLI ALTRI?

[…] Papa Francesco dedica l'Angelus domenicale al valore della rinuncia, all'importanza di non voler essere a tutti i costi al centro dell'attenzione: «È facile attaccarsi a ruoli e posizioni, al bisogno di essere stimati, riconosciuti e premiati […] Farà bene anche a noi coltivare, come Giovanni, la virtù di farci da parte al momento opportuno, imparare a congedarci, testimoniando che il punto di riferimento della vita è Gesù». […] «[…] è importante questo per un sacerdote, che è chiamato a predicare e celebrare non per protagonismo o per interesse, ma per accompagnare gli altri a Gesù».

Se il pensiero di molti fedeli va al ricordo di Benedetto XVI e anche alle ricorrenti voci di dimissioni dello stesso Francesco, che ha peraltro sempre smentito, il Papa però chiarisce: «Giovanni fa così: mette i suoi discepoli sulle orme di Gesù. Non è interessato ad avere un seguito per sé, a ottenere prestigio e successo, ma dà testimonianza e poi fa un passo indietro, perché molti abbiano la gioia di incontrare Gesù. E questo è difficile ma è il segno del vero educatore: non legare le persone a sé. Giovanni ci insegna la libertà dagli attaccamenti. Possiamo dire - ha aggiunto a braccio - che apre la porta e se ne va, senza chiedere niente in contraccambio».

Un discorso, secondo il Papa, che vale anche per i genitori e gli educatori: «Pensiamo a quant'è importante per i genitori, che crescono i figli con tanti sacrifici, ma poi li devono lasciare liberi di prendere la loro strada nel lavoro, nel matrimonio, nella vita». […]