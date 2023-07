“DOBBIAMO STARE IN SILENZIO” - DANIELE MASALA, PRESIDENTE DEL CIRCOLO ROMANO “TEVERE REMO”, CHIEDE AI SOCI DI NON COMMENTARE LE ACCUSE DI STUPRO RIVOLTE A GIULIO D’AMICO, GIOVANE MAESTRO DI VELA DEL CIRCOLO, DA UNA SUA ALLIEVA MINORENNE - I DUE, INSIEME A UN TERZO RAGAZZO, SONO USCITI DI NOTTE PER ANDARE NELLA CASA DI D’AMICO A LAVINIO. LI' SI SONO UBRIACATI E POI SAREBBE STATO COMMESSO LO STUPRO – IL 22ENNE, DEFINITO DAGLI AMICI "ESUBERANTE", È FIGLIO DEL NUMERO DUE DELLA FEDERAZIONE VELA ED È STATO ESPULSO DAL CIRCOLO

1.«ABUSI SU UNA MINORENNE» ACCUSATO ISTRUTTORE DI VELA

Estratto dell’articolo di Camilla Mozzetti per “il Messaggero”

Un ragazzo di 23 anni, istruttore di vela, una ragazza minorenne di otto anni più piccola, assistente volontaria. Una serata "fuori dagli schemi" a base di alcol che si è conclusa con una denuncia per violenze sessuali. È questa la cornice di quanto avvenuto lo scorso fine settimana a Lavinio, a otto chilometri circa dalla scuola e camping estivo del circolo Tevere Remo, uno dei circoli più noti della Capitale con base anche sul litorale, ad Anzio.

[…] È domenica mattina, nella Capitale deserta il padre della ragazzina, che chiameremo Vittoria, esce di casa e si reca dai carabinieri della stazione Nuovo Salario per sporgere denuncia. Sua figlia è tornata a casa e ha raccontato cosa è successo nella notte tra venerdì e sabato scorsi. L'invito nell'appartamento dell'istruttore con cui ha ormai rapporti costanti e quotidiani al circolo da almeno due settimane, da quando cioè la ragazzina frequenta i corsi impegnandosi anche come volontaria nell'assistenza. Con loro anche un altro ragazzo, pure lui minorenne.

I tre escono dalla struttura che è video controllata ma per chi vi lavora digitare il codice senza che scatti l'allarme è un gioco da ragazzi. La serata prende così il via lontano dal circolo, in un ambiente terzo che oggettivamente non ha nulla a che vedere con il Tevere Remo.

I tre bevono qualcosa in più, uno dei minori si addormenta sull'amaca che si trova nel giardino. Restano svegli l'istruttore e Vittoria. Il resto è un racconto al momento al vaglio degli inquirenti. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno trasmesso gli atti alla Procura di Velletri, competente per territorio, mentre il pubblico ministero ha delegato la Squadra Mobile della Capitale per le indagini. […]

«Sono stata violentata» avrebbe confidato la minore al suo amico una volta svegliatosi ormai a notte fonda. Secondo la ricostruzione, formalizzata poi nella denuncia, sarebbe stato lui a portarla fuori da quell'appartamento per tornare al circolo e dare l'allarme. […]

Pare che dentro al circolo, dopo la notte di violenza, su una lavagna sia stato scritto quanto capitato. Il 23enne finora non aveva dato problemi, esuberante lo definiscono gli ormai ex colleghi, atleta e istruttore dal dicembre 2019. La ragazzina l'avrebbe conosciuto così seguendo le lezioni di vela e impegnandosi poi nell'assistenza. […]

2. STUPRATA DALL'ISTRUTTORE DI VELA, IL PRESIDENTE DEL TEVERE REMO: «LA RAGAZZA SARÀ TUTELATA E SPERO CHE TORNI PRESTO DA NOI»

Estratto dell’articolo Edoardo Iacolucci per “il Corriere della Sera – ed. Roma”

Si conoscevano bene Giulio D’Amico, istruttore 22enne di vela del circolo Tevere Remo ad Anzio, e la 15enne che lo accusa di averla stuprata, aiuto-istruttrice. Erano fianco a fianco da settimane, sul lido romano dove ogni anno centinaia di giovanissimi imparano a navigare tra nodi e vele.

«Noi – spiega Daniele Masala, presidente del Tevere Remo ed ex pentatleta con due ori olimpici a Los Angeles 1984 - ancora non sappiamo precisamente cosa è successo. Ma abbiamo inviato una lettera ai soci, per tutelare innanzitutto la ragazza. E li preghiamo di non esternare nulla gratuitamente. Su quello che accaduto ancora non sappiamo con precisione, per questo non diciamo niente».

Il fatto sarebbe avvenuto in casa dell’istruttore...

«Sì, infatti, ciò che avviene fuori purtroppo ci coinvolge, ma non ci riguarda. L’azione che abbiamo intrapreso sul ragazzo non è per quello che ha fatto fuori dal centro. A noi direttamente interessa già per quello che ha fatto sulla soglia della foresteria: ha portato fuori due ragazzi minorenni, senza autorizzazione».

Che provvedimenti sono stati presi?

«È stato espulso immediatamente. È ovvio che, avendo poi saputo di queste voci, siamo subito intervenuti. Senza l’autorizzazione dei genitori non ci si può permettere di far uscire dei minorenni. Tra l’altro, c’era una persona più in alto di grado rispetto a lui che in quel momento dormiva, quindi ha approfittato di una situazione di completa anonima: ha preso ed è uscito».

E poi?

«Di più non so. Ecco perché dobbiamo stare in silenzio, tranquilli e aspettare: noi oggi dobbiamo tutelare la ragazza in qualunque modo. Siamo 900 soci, non ci possiamo permettere di esternare parole a caso. […]».

Nel caso finisca in un nulla di fatto, verrà riabilitato il ragazzo?

«No, è andato contro il regolamento, ma che scherziamo...»

Anche la ragazza, tra l’altro, è una vostra iscritta.

«Sì, certo. È un aiuto-istruttrice ed è rimasta lì ad Anzio, perché la domenica avrebbe dovuto ricominciare con un altro corso come aiutante». […]

Come vengono selezionati i maestri e i soci?

«Chiediamo molte referenze: quelle di questo ragazzo, a parte il padre socio del circolo (e numero due della Federvela, ndr), erano proprio di un nostro ex istruttore. Mi è sempre sembrato un tipo a posto. […]».