“IL DOCU-FILM DI D'AGOSTINO “ROMA, SANTA E DANNATA”? LUI E MARCO GIUSTI SONO STATI GLI UNICI A CHIAMARMI IN ITALIA PER FARMI LAVORARE DOPO IL LEONE D'ORO” – VERA GEMMA A “I LUNATICI”: “SONO FELICE DI FAR PARTE DI QUESTO DOCUMENTARIO POETICO E CINICO ALLO STESSO TEMPO. PARLA DELLA ROMA NOTTURNA, QUELLA PIÙ NASCOSTA, LOSCA, CHE TUTTI CONOSCONO MA DI CUI NESSUNO VUOLE PARLARE. IN MODO SPUDORATO, SENZA FILTRI” – “MIO PADRE GIULIANO? MI CONSIGLIAVA DI NON…” - VIDEO

ROMA SANTA E DANNATA - TRAILER

Da "I Lunatici"

vera gemma roma santa e dannata

Vera Gemma è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 3.

Venerdì 27 ottobre, alle ore 16,30, presso lo Spazio Lazio Terra di Cinema della Regione Lazio, si terrà la consegna dei premi 'Sorriso Diverso Roma Award', assegnato a quei due film, un italiano e uno straniero, partecipanti alla Festa del Cinema di Roma che hanno saputo raccontare attraverso il cinema, la fragilità e l’unicità delle persone e dei luoghi.

L'attrice sarà la madrina della cerimonia: "Sono molto fiera di essere madrina di questo premio, considero la diversità in generale nella vita un valore aggiunto, sono felice che abbiano pensato a me, mi sento diversa e sostengo i diversi pur essendo una persona fortunata, non ho nessun tipo di diversità fisica o di malattia, ma sono sempre stata dalla parte dei diversi, la diversità è un pregio, è un qualcosa in più che ci rende unici e che non andrebbe mai discriminato".

locandina di roma santa e dannata

Vera Gemma compare nel docu-film di Roberto D'Agostino, 'Roma, santa e dannata': "Roberto D'Agostino, Daniele Ciprì e Marco Giusti sono stati gli unici in Italia a chiamarmi per farmi lavorare dopo il Leone d'oro. Tutte le proposte mi arrivano dall'estero. Non so perché, evidentemente non piaccio ai registi italiani, ma nemmeno loro piacciono tanto a me, la cosa è reciproca, a parte qualche eccezione. Forse chi non si piace non si attrae.

Mentre Roberto D'Agostino e Marco Giusti mi piacciono molto. Sono felice di far parte di questo documentario poetico e cinico allo stesso tempo. Parla della Roma notturna, quella più nascosta, losca, che tutti conoscono ma di cui nessuno vuole parlare. In modo spudorato, senza filtri".

marco giusti e dago con vera gemma roma santa e dannata

Sulla sua vita: "Sono nata con un padre famoso, sono cresciuta sui set dei film, è stata una vita meravigliosa. Poi i dolori arrivano dopo, la vita non è un film e non è un set, quindi poi ti sveglia per forza, con fatti dolorosi che ti fanno capire che non si vive di solo cinema. Quella parte della mia vita è stata meravigliosa. Con mio padre Giuliano avevo un rapporto bellissimo, durante il periodo dell'adolescenza ero un po' ribelle, per un periodo ha fatto fatica a capirmi, poi ci siamo invece incontrati, compresi meglio e uniti tantissimo.

vera di tozza covi e rainer frimmel 9

Era preoccupato per la mia scelta di lavorare nel cinema, non mi ha mai fatto lavorare con lui, mi consigliava di lasciar perdere, mi diceva che questo è un mondo terribile e difficilissimo. Mi scoraggiava per proteggermi e per capire quanto fossi determinata. Anche io non aiuterei mai mio figlio se volesse lavorare in questo ambito. Ci si deve fare le ossa da soli in qualunque mestiere".

