“DOGA” PARTY - FARE YOGA CON I CANI ALLEVIA STRESS E ANSIA DI PADRONI E ANIMALI. LA NUOVA DISCIPLINA È STATA INVENTATA IN GIAPPONE, E VA DI MODA IN TUTTO IL MONDO, SOPRATTUTTO A HONG KONG - I RACCONTI DI CHI LO PRATICA: “È MOLTO RILASSANTE E ANCHE IL CANE HA IMPARATO AD UBBIDIRE DI PIÙ” - VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

doga lo yoga con i cani

Fare yoga con i cani allevia stress ed ansia di animali e padroni, ed ecco che arriva il doga. Secondo i seguaci di questa nuova disciplina trascorrere del tempo insieme al proprio cucciolo, senza distrazioni, concentrati esclusivamente su posizioni e movimenti che richiedono l equilibrio di entrambi fa bene e rafforza il rapporto uomo-animale. Inventato in Giappone, ha fatto rapidamente il giro del mondo e a Hong Kong è sempre più in voga."E' molto rilassante e anche il cane ha imparato ad ubbidire molto di più. E' tranquillo e si diverte" dice questa signora."Molti cani qui a Hong Kong non hanno la possibilità di andare fuori a correre e a giocare, e stanno sempre in appartamento. Fare doga li aiuta a mantenersi in forma e in salute" dice una istruttrice.

doga lo yoga con i cani 2 doga lo yoga con i cani 4 doga lo yoga con i cani doga yoga doga lo yoga con i cani 6 doga lo yoga con i cani 5 doga lo yoga con i cani 3