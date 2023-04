SERVIZI & SERVIZIETTI – LA RESPONSABILITÀ DELL’INCREDIBILE FUGA DELLA SPIA RUSSA ARTEM USS? “REPUBBLICA” ASSOLVE L’INTELLIGENCE DELLA BELLONI E DA’ LA COLPA ALLA MAGISTRATURA MILANESE. TANT’È CHE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NORDIO, IN SEGUITO A UNA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COPASIR LORENZO GUERINI, HA SPEDITO GLI ISPETTORI ALLA PROCURA DI MILANO - VABBÈ, LA MAGISTRATURA POTREBBE ESSERE STATA NEGLIGENTE SULLA VIGILANZA. MA IL CAPO DEL DIS, RISPETTO A UNA SPIA RUSSA, CON UNA GUERRA IN CORSO E UNA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE DELL’INTELLIGENCE USA, NON PUÒ NON OCCUPARSENE...