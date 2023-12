“LE DONNE AMANO CAVALCARE. HANNO IL CLITORIDE CHE SFREGA CONTRO IL POMO DELLA SELLA. VENGONO SPESSO, SONO DELLE GRAN PUTTANE” - GÉRARD DEPARDIEU VIENE SPUTTANATO IN ALCUNI VIDEO IN CUI RIESCE A FARE COMMENTI SESSUALI OSCENI ANCHE SU UNA BAMBINA DI 10 ANNI: IL PORCONE È STATO RIPRESO DURANTE UN VIAGGIO IN COREA DEL NORD DEL 2018 DURANTE IL QUALE NON RIUSCIVA A SMETTERE DI FARE COMMENTI CON ALLUSIONI SESSUALI, COMPRESI SULLA SUA EREZIONE, DAVANTI A TUTTE LE DONNE CHE INCONTRAVA - L’ATTORE È ACCUSATO DI VIOLENZA E MOLESTIE DA 16 DONNE E... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiore per www.corriere.it

inchiesta di le monde su gerard depardieu

Gérard Depardieu è accusato di violenze e molestie sessuali da 16 donne; di queste, due l’hanno denunciato, e se le indagini in corso porteranno a un processo il grande attore francese rischierà 15 anni di carcere. Ma accanto all’iter giudiziario e al suo esito c’è la questione dell’immagine di Depardieu, che sembra già compromessa in modo irreparabile dopo la puntata di ieri sera di «Complément d’enquête», la trasmissione d’inchiesta in onda ogni giovedì sulla rete del servizio pubblico France 2.

GERARD DEPARDIEU

In particolare, sono stati diffusi alcuni video registrati durante il viaggio che Depardieu ha compiuto in Corea del Nord nel 2018, accompagnato dallo scrittore e regista Yann Moix che lo filmava per produrre un documentario. Depardieu parla continuamente di sesso con qualsiasi interlocutrice femminile, in particolare fa apprezzamenti espliciti e volgari sulle interpreti, che o non reagiscono o provano timidamente a rispondere per rimetterlo al suo posto, invano. All’epoca 69enne (oggi ha 74 anni), obeso al punto da spostarsi in sedia a rotelle per i tragitti più lunghi, Depardieu risulta disgustoso per una logorrea pornografica che non risparmia neppure una bambina di 10 anni.

gerard depardieu fanny ardant

Ogni volta che Gérard Depardieu si trova davanti a una donna emette versi gutturali e grugniti, mima la salivazione e fa commenti sugli organi sessuali delle accompagnatrici, vantando più volte le dimensioni della propria erezione. Alla fine, la sua imitazione della lingua coreana al limite del razzismo, davanti al personale dell’albergo, diventa uno dei momenti meno fastidiosi del filmato.

Durante una visita a una scuderia, Gérard Depardieu comincia a sentenziare che le donne cavalcano per piacere sessuale: «Le donne amano cavalcare. Hanno il clitoride che sfrega contro il pomo della sella. Vengono spesso, sono delle gran putt…». Poi guarda una bambina di 10 anni in sella a un cavallo al passo e dice «vedrai se si mette a galoppare… Vedi già come si struscia».

gerard depardieu gerard depardieu 3 maigret depardieu 4 gerard depardieu 5 gerard depardieu 4 GERARD DEPARDIEU CON IL PASSAPORTO RUSSO

[...]