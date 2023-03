“LE DONNE, QUANDO SEI UN IDOLO, SI CHINANO SOTTO IL TAVOLO E TE LO SUCCHIANO” - FENOMENOLOGIA DEI GUNS N’ ROSES E DI AXL ROSE NEL LIBRO “GLI ULTIMI GIGANTI DEL ROCK” - BARBARA COSTA: “I GUNS NON RIUSCIVI A FERMARLI: PIANOFORTI GETTATI DAL 24ESIMO PIANO, E RITIRATI SU CON UNA GRU, CIBO GETTATO DAI BALCONI AI FAN, E GIORNI E NOTTI SENZA DORMIRE STRAFATTI DI COCA. L'EROINA IN PALLONCINI CELATA IN PACCHETTI DI MARLBORO, E RAGAZZE CATTIVE, LAIDE CHE SI DENUDANO OVUNQUE, PER CHIUNQUE, NEI TOUR, TAPPE DEVASTANTI E MALATE, DOVE C’ERANO PIÙ SPOGLIARELLISTE CHE ADDETTI AI LAVORI. E SPACCIATORI CON SPECIAL PASS…”

guns n roses gli ultimi giganti del rock cover 2023

Barbara Costa per Dagospia

“Modelle? Playmate? Meglio sc*parsi le attrici porno: parlano di meno!”. A dirlo è Slash, chitarrista feroce, chitarrista disumano, chitarrista dei "Guns N' Roses. Gli Ultimi Giganti del Rock", e a sp*ttanarlo è Mick Wall, l’autore d’una biografia dei Guns molto molto particolare: Mick Wall ha conosciuto veramente i Guns, e quando erano in vertiginoso seducente apice. Li ha frequentati, e usciva a pranzo e a cena con loro, invitato da loro, fino a che Axl si è arrabbiato, si è offeso, e l’ha insultato in un brano dei Guns. Guai a far girare le p*lle a Axl, lui è un tipo strano, c’ha crisi emotive strane, e Axl l’ha detto: “Avevo 2 anni quando mio padre mi ha sc*pato nel c*lo, e da allora ho avuto qualche problema”.

guns n roses 5

Problemi con la vita, con le donne, e Axl, mica ce li ha solo lui. Il problema principe dei Guns “band violenta per tempi violenti” si riassume in: “Faccio il gentiluomo, o glielo ficco duro da dietro?”. Le donne, quando sei un idolo, e hai fama e soldi, sai che fanno? Al ristorante, mentre tu mangi, “si chinano sotto il tavolo e te lo succhiano”, e mica serve chiederglielo, e se al tavolo vi sono altri commensali, dove sta il problema? Il problema sta con le groupie pazze, quelle “potenzialmente pericolose”, e ci sono certe che per calmarle bisogna “spaccargli bottiglie in testa”, e le bottiglie sono onnipresenti nell’epopea Guns.

guns n roses axl rose (5)

Non solo quelle di Jack Daniel’s scolate da Slash, che per un po’ le tradisce con la vodka (“caz*o, il Jack Daniel’s macchia i denti!”) ma ci sono le bottiglie di urina che ai concerti ti tirano sul palco, e una “ha colpito in pieno viso Duff”, bassista dei Guns, “e Duff è svenuto!”. E lo sai che succede se per anni bevi 10 bottiglie di vino al giorno? Te lo dice Duff, se le è bevute lui: “Ti vengono le piaghe, sanguini dal naso, e una mattina ti svegli e non riesci ad alzarti, ma proprio non riesci a muoverti. Dolori lancinanti... Gesù, m’era scoppiato il pancreas!”.

guns n roses slash

L’hanno salvato, all’ospedale, come per 5 volte hanno riacciuffato Slash in overdose da eroina, e una volta gli hanno fatto “come in Pulp Fiction, siringa di Narcan nel cuore”, solo che a lui era vera, e non gliel’ha fatta John Travolta, ma il full manager dei Guns. “Sono il peggior caz*one che io abbia mai incontrato!”, dice di sé stesso Slash, ora che è pulito, ma senti che gli è successo quando il manager dei Guns lo ha chiuso in casa, per fargli passare la voglia che gli batteva in vena.

guns n roses 7

Arriva l’astinenza, “e strisci sul pavimento, caghi, pisci, gridi, e spasmi, e il vomito dalla bocca è tutt’uno con ciò che caghi”. Sentirsi morti, ma respirare ancora. Credersi immortali, e annaspare. I Guns “non è che non riuscivi a arrestarli, è che non riuscivi a fermarli”: pianoforti gettati dal 24esimo piano, e ritirati su con una gru, cibo – italiano – gettato dai balconi ai fan, e giorni e notti senza dormire strafatti di coca.

guns n roses 6

E eroina in palloncini celata in pacchetti di Marlboro, e ragazze peggio delle droghe, cattive, laide (“slip intorno alle ginocchia/con il tuo c*lo a pezzi”) che si denudano ovunque, per chiunque, nei tour, tappe devastanti e malate, “dove c’erano più spogliarelliste che addetti ai lavori!”. E spacciatori con special pass.

E allora ti perdi, ti perdi, ti perdi… in ambizione e ostentazioni esplicitamente presenti in ogni eccesso. Limousine h24, pure per andare dal backstage al palco, e 100mila dollari per feste post concerto “depravate, ogni sera, per 2 anni e mezzo”. È così che i Guns si ritrovano al verde: l’80 per cento degli introiti persi per party e bagordi e penali salatissime a causa dei concerti saltati ogni volta che… “dove diavolo sta Axl?!?!?!?”.

guns n roses 4

Axl non si presenta sul palco se non ha mangiato e bene digerito la sua bistecca con vitamine potenziate; se s’aggirano concentrazioni magnetiche di energia negativa; se non ha raggiunto tot stadi di consapevolezza interiore; se è stato colpito con un accendino nelle p*lle, e gli è andata via la voce. E una volta si è sbagliato, e invece di Oslo ha preso l’aereo per Parigi… Si può andare a pezzi, morire, o quello che è.

I Guns, sono stati in litigio per 20 anni. Da un po’ si sono riformati “per un sacco di soldi, 3 milioni di dollari a concerto”. Cifra base. Dettano ancora la loro legge dal loro attempato trono. La vita non vi deve il lieto fine che desiderate, a meno che non siate Duff: lui si è laureato in economia, nei primi Duemila ha investito in Google, e “oggi ha più soldi di Dio”.

guns n roses axl rose (9)

MICK WALL, "GUNS N' ROSES. GLI ULTIMI GIGANTI DEL ROCK", TSUNAMI 2023 NEW EDITION!

