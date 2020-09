“ALLE DONNE SOPRA I CINQUANTA PIACE ANCORA L’ORGASMO” – LA PRESENTATRICE DAVINA MCCALL SFANCULA CHI PENSA CHE LA DONNA DOPO UNA CERTA ETÀ SIA FINITA: “NON STO BENE NUDA COME QUANDO AVEVO VENT'ANNI, MA MI SENTO MEGLIO. QUESTA È LA DIFFERENZA. LE DONNE SOPRA I 50 ANNI SI SENTONO SEXY, INDOSSANO BIANCHERIA INTIMA PROVOCANTE E SI GODONO ANCORA GLI ORGASMI. LA GENTE PENSA CHE CON LA MENOPAUSA SIA FINITA, MA LA VERITÀ È…”

Si è separata dal marito Matthew Robertson nel 2017 dopo 17 anni insieme e ora esce con il suo amico di lunga data Michael Douglas (omonimo dell’attore). Ma a 52 anni la conduttrice Davina McCall non ha intenzione di fermarsi: si sente sexy, le piacciono gli orgasmi e ha rifatto il piercing al capezzolo.

Discutendo della vita dopo i 50 anni, Davina ha detto a "Women's Health": «Non sto bene nuda come quando avevo vent'anni, ma mi sento meglio. Questa è la differenza. Le donne sopra i 50 anni si sentono sexy, si vestono in modo sexy e indossano biancheria intima provocante e si godono ancora gli orgasmi. La gente pensa che non la menopausa sia finita, ma la verità è che molte donne della mia età si divertono come non mai».

Parlando della sua menopausa a 44 anni, Davina ha raccontato: «Avevo vampate in continuazione. Mi ha aiutato la terapia ormonale sostitutiva. Ora sto meglio e sono piena di vita. Mi sono rifatta il piercing al capezzolo e ho perso molto peso. Ma in questo non c’è nulla di volontario. È solo la dieta del divorzio: corri, vai avanti senza fermarti con l’adrenalina che ti scorre in corpo per non pensare a nulla. È stato un periodo difficile. Molti sono stati cattivi con me perché non sanno cosa c’è dietro un divorzio».

