ALT! IL 46ENNE MILANESE ACCOLTELLATO ALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA NON ERA UN PASSEGGERO QUALUNQUE: ERA GIÀ NOTO ALLE FORZE DELL’ORDINE E IN PASSATO ERA GIÀ STATO DENUNCIATO PER FATTI DI DROGA. È STATO OPERATO D’URGENZA ED È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA – SALVINI: “DOMANI PRESENTERÒ UN PIANO DI SICUREZZA DELLE STAZIONI ITALIANE, PRENDERE IL TRENO NON PUÒ ESSERE LA ROULETTE”