“DOPO UN MESE NON POSSO ANCORA FARE SESSO” – LA FOLLE STORIA DI BECKY HOLT, LA 34ENNE PIÙ TATUATA DELLA GRAN BRETAGNA CHE, PER BATTERE OGNI RECORD, SI È FATTA COLORARE PURE LA VAGINA: “AVEVO UN DOLORE INCREDIBILE. È PIUTTOSTO IMBARAZZANTE AVERE UN TATUATORE TRA LE GAMBE, MA DOVEVO FARLO PERCHÉ VOGLIO CHE IL MIO CORPO SIA COMPLETAMENTE RICOPERTO. PER ADESSO IO E IL MIO COMPAGNO NON POSSIAMO AVERE RAPPORTI SESSUALI. LA VAGINA È ANCORA GONFIA E MI LIMITO SOLO A…” - VIDEO

Becky Holt è una star di OnlyFans britannica, che afferma di essere «la donna con la vagina più tatuata al mondo». A 34 anni, ha speso più di 42mila dollari per tatuarsi dalla testa ai piedi, in ogni parte del corpo, comprese quelle più private, si legge sul "New York Post".

Dopo aver coperto tutte le parti visibili, Becky (che sui social ha più di 70mila follower), ha deciso di passare alla zona pubica: «Avevo un dolore incredibile. È piuttosto imbarazzante avere un tatuatore tra le gambe, ma dovevo farlo perché voglio che il mio corpo sia completamente ricoperto», le sue parole ad Ark Media.

Quasi un mese dopo la sua vagina è «ancora gonfia» e per questo non riesce ancora a fare con il suo compagno. «Non saremo in grado di essere intimi finché la guarigione non sarà completata, il che sarà difficile per entrambi poiché abbiamo una vita sessuale molto attiva. Per il momento ci limitiamo ai preliminari per lui», ha raccontato.

La donna afferma di essere una delle poche donne al mondo ad avere le pieghe vaginali tatuate e dice che gli ammiratori l'hanno elogiata per aver sopportato il doloroso processo. «Mi dicono che sono stata davvero coraggiosa a farlo», si vantava. «Non sono sicura di quante persone al mondo abbiano questo tatuaggio, ma immagino di essere uno dei pochissimi».

