7 nov 2023 19:00

“DOPO LO STUPRO DI GRUPPO HO TENTATO IL SUICIDIO. CORREVO DI NOTTE LUNGO I BINARI DEL TRENO E ANCHE ORA FACCIO ATTI DI AUTOLESIONISMO E HO PROBLEMI ALIMENTARI” – L’ACCUSATRICE DI CIRO GRILLO E DEI SUOI AMICI IN LACRIME DAVANTI AI GIUDICI – “DOPO LO STUPRO NON SENTIVO PIÙ IL MIO CORPO, NEMMENO LE BRACCIA. NON RIUSCIVO A MUOVERMI – E POI RACCONTA COME LA COSTRINSERO A BERE VODKA…