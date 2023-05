1 mag 2023 17:30

“DORMO COL MIO CANE E NON PIÙ CON MIA MOGLIE” - MASSIMO CECCHERINI RACCONTA DI ESSERE STATO SALVATO DAI SUOI DEMONI DAL SUO CANE LUCIO: “NON ESCO MAI DI CASA E STO SEMPRE IN PIGIAMA. NON CE LA FACCIO A STARE IN TELEVISIONE, PERCHÉ MI SENTO SOLO E MI MANCA LUI. CI PARLO TUTTO IL GIORNO COME SI FA CON I BAMBINI. QUANDO STAVO PER ESSERE RIAGGUANTATO DAL DEMONE, LUCIO MI DAVA DEI SEGNALI, COMINCIAVA A SPAVENTARSI E IO PER NON FARLO SOFFRIRE NON…”