"Un dottore l'ha salvata per caso. È grazie a lei se Abigail è viva. Si trovava alla stazione Termini di passaggio, proprio in quel momento. È stata una coincidenza. Ha soccorso Abigail mentre era a terra insanguinata. Ha fermato le emorragie fino a quando non è arrivata l'ambulanza. Il suo intervento è stato provvidenziale. È anche venuto in ospedale a trovarla".

David (il nome è di fantasia ndr) è il fidanzato di Abigail Dresner, la turista israeliana aggredita la notte del 31 dicembre alla stazione Termini. Dopo giorni di paura, finalmente è sollevato. […]

Il suo racconto parte dal viaggio in Italia della ragazza. "Abigail era venuta a Napoli a trovare una sua amica. Non era la prima volta che veniva in Italia. È partita da Tel Aviv subito dopo Natale. Si era divertita, era contenta e non si era mai sentita in pericolo", spiega David, che aggiunge alcuni dettagli finora inediti: "Non aveva nessuna intenzione di rimanere a Roma.

Nel tardo pomeriggio aveva preso il treno da Napoli. Il suo piano era quello di ripartire per Israele la sera stessa, senza fermarsi a Roma. Aveva già il biglietto dell'aeroporto di Fiumicino, lo aveva fatto online. Si è fermata a cercare il binario con una di quelle macchinette elettroniche. Poi è successo quello che è successo".

Quando Aleksander Chomiak la aggredisce alle spalle sono le 21 e 45. Mancano poco più di due ore alla mezzanotte e la stazione Termini è deserta. "Lei mi ha detto che non aveva visto quell'uomo. Non lo aveva nemmeno incrociato con lo sguardo, né si era accorta di essere seguita. Era scioccata, sorpresa. Poi lo vedi dalle immagini, è accaduto tutto in pochi secondi. Quando ho saputo quello che era successo, ho fatto il biglietto immediatamente e sono venuto insieme a sua madre".

Dal primo gennaio entrambi stazionano davanti all'ospedale, per poter parlare anche pochi minuti con Abigail. "Questa cosa sarebbe potuta succedere anche in Israele dove le misure antiterrorismo sono molto più stringenti - conclude David -. Quando un pazzo fa un gesto del genere come fai a prevenire? Non credo che la borsa c'entri nulla, anche se questo spetta ai poliziotti dirlo. Quell'uomo non ha chiesto soldi, non ha provato a rapinare Abigail. Le ha solo date tre coltellate. Una follia".

