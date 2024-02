20 feb 2024 20:00

“DOV’È BUGO?”... IN TRIBUNALE - LA LITE SUL PALCO DELL’ARISTON TRA BUGO E MORGAN E' FINITA DAVANTI AI GIUDICI DI IMPERIA: OGGI SI È TENUTA LA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO - 4 ANNI FA CRISTIAN BUGATTI, IN ARTE BUGO, AVEVA QUERELATO IL COLLEGA PER DIFFAMAZIONE, PERCHE’ MORGAN AVEVA CAMBIATO IL TESTO DELLA CANZONE PER ATTACCARLO - “NON HO MAI CERCATO CONFLITTI O CONTROVERSIE PUBBLICHE CON MORGAN, MA SONO STATO COSTRETTO A INTRAPRENDERE L’AZIONE LEGALE PER DIFENDERE LA DIGNITÀ E IL BENESSERE EMOTIVO E PROFESSIONALE” - VIDEO