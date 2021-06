“DOVREBBE ESSERE IN GALERA” – BRITNEY SPEARS IN TRIBUNALE SGANCIA LE BOMBE SUL PADRE CHE DA ANNI ESERCITA SU DI LEI UNA TUTELA LEGALE: “UTILIZZA IL CONTROLLO PER FARMI DEL MALE. LAVORAVO SETTE GIORNI SU SETTE, SENZA RIPOSO. SI È COSTRETTI AGLI STESSI RITMI SOLO SE SI È COINVOLTI NEL TRAFFICO SESSUALE. MI HA TOLTO OGNI BENE, MI HA FORZATA A LAVORARE CONTRO LA MIA VOLONTÀ E SE NON LO FACEVO TUTTI I GIORNI NON MI FACEVA VEDERE I MIEI FIGLI…” - VIDEO

Ore prima che Britney Spears fosse ascoltata in tribunale, il New York Times ha pubblicato nuove, e disturbanti rivelazioni sul rapporto che la lega al padre, Jamie Spears. Un rapporto che, nelle parole della cantante, ha trovato sfumature ben peggiori di quelle note.

«Sono traumatizzata, piango tutti i giorni e la notte non riesco a dormire», ha cominciato la popstar, collegata attraverso il proprio telefono con il Tribunale di Los Angeles. «Volevo farmi togliere la spirale e avere un bambino, ma i miei tutori non me lo hanno fatto fare, perché non vogliono io abbia un altro figlio», ha spiegato Britney Spears, prossima ai quarant’anni, raccontando la voglia di «sposarmi» e la prigionia cui è stata costretta.

Jamie Spears. ha su di lei una «conservatorship», ossia una tutela legale esercitata in genere su chi ha disturbi mentali. Gli è stata assegnata nel 2008, dopo che ebbe una crisi psichica. «Mio padre adora avere il controllo su di me e lo utilizza per farmi del male», ha detto, «Mi hanno obbligata a vivere in una piccola casa di Beverly Hills, dove lavoravo sette giorni su sette, senza riposo. In California, si è costretti agli stessi ritmi solo se si è coinvolti nel traffico sessuale.

Mi hanno forzata a lavorare contro la mia volontà, mi hanno tolto ogni bene in mio possesso: la carta di credito, i contanti, il telefono e il passaporto. Se non avessi lavorato tutti i giorni, dalle 8 del mattino alle 6 di sera, non mi avrebbero permesso di vedere i miei figli. Mio padre e il mio management dovrebbero essere in galera», ha detto, forte e chiaro, Britney Spears, che oggi potrebbe chiedere ufficialmente di essere liberata dalla tutela legale del padre Jamie.

Fuori dal tribunale, fan e sostenitori del movimento #FreeBritney. La cantante ha poi chiesto al giudice di poter concedere un’intervista liberatoria, «perché il mondo conosca la verità. Rivoglio indietro la mia vita, sono tredici anni ormai che la vivo così. Io merito di aver indietro la mia vita».

