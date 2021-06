1 giu 2021 18:00

“DOVRESTE RINGRAZIARE CHE IL SISTEMA È COSÌ” - IL GIP DI VERBANIA DONATELLA BANCI BUONAMICI, CHE HA SCARCERATO I TRE FERMATI PER L’INCIDENTE ALLA FUNIVIA DEL MOTTARONE: “DOVETE ESSERE FELICI DI VIVERE IN UNO STATO IN CUI IL SISTEMA FA GIUSTIZIA O È UNA GARANZIA E INVECE SEMBRA CHE NON SIATE FELICI, L’ITALIA È UN PAESE DEMOCRATICO. NON SUSSISTEVA IL PERICOLO DI FUGA, NON ESISTEVA, NON HO RITENUTO PER DUE PERSONE LA SUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI PERCHÉ…” – VIDEO