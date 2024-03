6 mar 2024 09:12

“DUCE, DUCE” – IL VIDEO DEI CORI E I SALUTI FASCISTI DI UN CENTINAIO DI ULTRA’ DELLA LAZIO NELLA BIRRERIA DI MONACO CARA A HITLER PRIMA DELLA SFIDA COL BAYERN - FERMATO UN TIFOSO BIANCOCELESTE CHE HA FATTO UN SALUTO ROMANO IN UN PUB. IL RAGAZZO E’ STATO LIBERATO SU CAUZIONE – IL FILMATO SU TIKTOK IN CUI ALCUNI TIFOSI GIALLOROSSI CANTANO: “NELLA AS ROMA NON CI SONO EBREI” (PURE IGNORANTI VISTO CHE UNO DEI FONDATORI DEL CLUB, RENATO SACERDOTI, ERA EBREO E PER QUESTO FU PERSEGUITATO DAL FASCISMO) – VIDEO