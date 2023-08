“DUE CAFFÈ? 60 EURO, GRAZIE” – NEL BAR DELL’HOTEL CERVO (5 STELLE) IN SARDEGNA DUE TURISTI ROMANI HANNO PAGATO DUE ESPRESSI ACCOMPAGNATI DA QUALCHE CIOCCOLATINO LA BELLEZZA DI 60 EURO – CERTAMENTE, ANDANDO IN UNA LOCATION DI LUSSO, NON SI PUÒ PRETENDERE DI PAGARE COME AL BAR SOTTO CASA MA A 60 EURO E' UNA LEGNATA FUORI MISURA – LA "SPIEGAZIONE" DEI GESTORI? “NON È UN SEMPLICE CAFFÈ, MA UN’ESPERIENZA”. SÌ, DEL CAZZO…

Estratto dell’articolo di Natalia Distefano per www.corriere.it

60 EURO PER DUE CAFFE IN UN HOTEL IN SARDEGNA

L'ultima segnalazione arriva da due lettori romani in vacanza in Sardegna. Ieri sera, intorno alle 20, sedersi al tavolino del bar Portico all'Hotel Cervo e ordinare due caffè con due bottigliette d'acqua gli è costato 60 euro. Qualcuno potrebbe non sorprendersi, vista la location da cartolina, e va detto che insieme ai caffè sono arrivate anche due coppe di cioccolatini (come si vede nella foto che ci è stata inviata dai turisti romani). […] «La giustificazione dei gestori - raccontano - è stata che non si tratta di un semplice caffè ma una esperienza. La realtà è però un caffe con acqua e 2 biscotti».

LO SCONTRINO DA 60 EURO PER DUE CAFFE IN UN HOTEL IN SARDEGNA